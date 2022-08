La canicule c’est quoi ?

Avec le réchauffement climatique et les vagues de chaleur intense qui se succèdent, le terme de canicule est de plus en plus fréquemment utilisé. Or, il correspond à une description précise, bien que relative selon les régions.

« La canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs », indique le site du Gouvernement. « La définition de la canicule repose donc sur deux paramètres : la chaleur et la durée. » En clair, il fait très (très) chaud la journée, et la température ne descend pas suffisamment la nuit pour se rafraichir. Et cela dure plusieurs jours.

Mais toutes les régions ne sont pas déclarées en canicule à la même température. En effet, les Brestois ont une sensation de chaleur intense plus vite que les Lyonnais par exemple. Ainsi, Météo-France estime que la canicule interviendra à partir de 31 °C le jour et 21 °C la nuit à Paris (pendant 3 jours au moins), mais de 35 °C le jour et 24 °C la nuit à Marseille.

Et lorsqu’elle intervient, la canicule a des effets sur la santé. « Plus il fait chaud le jour, plus on fatigue. Plus il fait chaud la nuit, moins on récupère », explique Météo-France, citée par le quotidien Le Monde. Elle est considérée comme « susceptible de constituer un risque sanitaire notamment pour les populations fragiles ou surexposées », indique le ministère de la santé.

Risques et prévention

Ainsi, « lorsqu’il est exposé à la chaleur, le corps humain active des mécanismes de thermorégulation qui lui permettent de compenser l’augmentation de la température », poursuit le ministère. Mais « il peut arriver que ces mécanismes de thermorégulation soient débordés et que des pathologies liées à la chaleur se manifestent, dont les principales sont les maux de tête, les nausées, les crampes musculaires, la déshydratation. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, qui peut entraîner le décès. »

C’est pourquoi en cas de canicule, appliquez ces mesures :

– Restez au frais ;

– Buvez de l’eau ;

– Evitez l’alcool ;

– Mangez en quantité suffisante ;

– Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit ;

– Mouillez-vous le corps ;

– Donnez et prenez des nouvelles de vos proches ;

– Préférez des activités sans efforts ;

– En cas de malaise, appelez le 15.