Menus santé : la carotte, légèrement acidulée…

Râpée, en soupe, mijotée ou en smoothie … il existe milles et une façon de cuisiner la carotte. Cette semaine, rendez-vous sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr pour en savoir en plus sur ce véritable puit de vitamine A.

Découverte en Afghanistan il y a 5 000 ans, la carotte existait à cette époque en plusieurs variétés : une chair blanche, jaune, rouge, verte et noire. Puis des Hollandais ont croisé les carottes rouge et blanche au XVIème pour obtenir notre fameux légume orangé.

Aujourd’hui, la carotte traverse toutes les saisons en cuisine. Râpée en vinaigrette ou liquide dans un smoothie l’été, en mijoté dans un bœuf bourguignon et en soupe l’hiver… Sans compter les tartes, purées et autres poêlés qui ravissent les papilles toutes l’année !

Par ailleurs, la carotte est une véritable alliée pour notre santé. Une seule portion de 100 grammes couvre jusqu’à 200% de nos besoins quotidiens en bêtacarotène ! Très peu calorique, elle constitue aussi un bon ami pour les encas équilibrés : 32 calories pour 100 grammes.

La carotte booste votre énergie !

Riches en vitamine et provitamine A, en substances minérales et en oligo-éléments, les carottes sont recommandées pour lutter contre les états de fatigue et les anémies, les dermatoses et certains troubles de la vision. Toutes les jeunes mamans connaissent aussi l’efficacité de la purée de carottes dans le traitement des infections intestinales et des diarrhées du nourrisson. D’ailleurs, en purée, ces légumes, naturellement sucrés, sont parfaits comme premier aliment solide des bébés.

Pour en apprécier la qualité nutritionnelle et relever la saveur, cuisinez-les au beurre ou avec un peu d’huile : les caroténoïdes sont solubles dans un corps gras mais pas dans l’eau.

RECETTES DE LA SEMAINE

Petit Déjeuner

Thé au jasmin

Cocotte d’œuf au saumon fumé de Laurence Benedetti

Pain aux céréales, lichette de beurre

Jus de carotte

Déjeuner

Salade de carottes et de lentilles blondes d’Aicha Essalki

Mini cocotte de saumon au fenouil et aux carottes de Laurence Benedetti

Compote de pommes vertes au gingembre confit du Dr Jean-Michel Lecerf

Goûter

Carrot cake de Philippe Lafargue

Dîner

Soupe de carottes au curry de Laurence Benedetti

Dos de cabillaud à la germolata de noisettes, mousseline de carottes au citron vert de Dominique Jeanson

Mini cocotte de fruits aux épices de Laurence Benedetti