Quelle couleur doivent avoir les selles de bébé ?

Les couches de bébé vous en font voir de toutes les couleurs ! Ces couleurs dépendent de ce qu’il mange et de si vous le nourrissez au sein ou au biberon. Vérifiez qu’il s’agit de couleurs vives !

À la naissance, pour tous les bébés, c’est la même chose : les premières selles arrivent dans les 2 ou 3 premiers jours. Elles sont très sombres (noires), un peu verdâtres, moussantes et très gluantes. Ces selles dites « méconiales » (ou méconium) résultent de la digestion du liquide amniotique nourricier que bébé a ingéré dans l’utérus : elles indiquent que son transit fonctionne bien.

Puis, suite à l’introduction du lait, les selles changent d’aspect. « Les selles liquides, molles, jaunes, souvent, mais pas toujours avec grumeaux, parfois de couleur verte, correspondent à la norme chez les bébés allaités », rappelle le Dr Andréas Werner, pédiatre, sur le site de l’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA).

Les selles d’un bébé nourri au biberon seront plus pâteuses, plus épaisses et plus odorantes, et leur couleur plutôt verte ou marron clair.

La couleur marron foncé n’apparaîtra que quand bébé aura commencé à manger solide.

Selles décolorées ? Attention !

« Les selles d’un nourrisson sont TOUJOURS de couleurs vives (jaune d’or, vert ou ocre bronze) » rappelle l’AMFE, association Maladies Foie Enfants qui regroupe les parents d’enfants atteints de cholestase néonatale. Cette maladie rare qui nécessite une intervention chirurgicale précoce pour éviter des dommages irréversibles au foie, se dépiste justement grâce à la couleur des selles. Si les selles de bébé sont jaune pâle, beiges, blanches ou grises, c’est un signal d’alerte qui doit vous inciter à consulter votre médecin. « Soyez très attentif, surtout si vous allaitez. Les urines foncées qui accompagnent la maladie peuvent colorer artificiellement les selles en jaune » précise Laure Dorey, déléguée générale de l’AMFE, qui rappelle que les urines de bébé doivent être transparentes. Au moindre doute, consultez et pensez à apporter la couche à votre médecin !

À savoir : Autour du 15e jour, le suivi médical du nourrisson prévoit désormais de vérifier que la couleur des selles est normale. Une carte colorimétrique est même imprimée à la page 11 du carnet de santé depuis 2018. Malheureusement, cette carte est totalement erronée. Fiez-vous plutôt à la carte colorimétrique de l’AMFE : l’association l’a d’ailleurs déjà envoyée à toutes les PMI et continue de perfectionner une application pour smartphone afin de faciliter le dépistage.