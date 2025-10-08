Generic selectors
L’alcool : une cause majeure de cancer trop souvent ignorée

08 octobre 2025

Une étude du Centre international de recherche sur le cancer (Circ) le confirme : l’alcool est un facteur majeur mais évitable de cancer… Les risques restent cependant largement méconnus du grand public.

La consommation d’alcool augmente le risque d’au moins sept types de cancer. En 2020, 741 000 nouveaux cas lui ont été imputables dans le monde, soit 4 % de l’ensemble des diagnostics. Les hommes sont particulièrement touchés, représentant 78 % des cas. Les cancers les plus fréquemment liés à l’alcool sont :

  • le cancer de l’œsophage (190 000 cas) ;
  • le cancer du foie (155 000 cas) ;
  • le cancer du sein chez la femme (98 000 cas).

Un risque, même à faible dose

Parmi tous ces nouveaux cas, la consommation « à risque » (soit de 2 à 6 verres d’alcool par jour) et la consommation « excessive » (plus de 6 verres d’alcool par jour) ont représenté la majorité des cas. Mais contrairement aux idées reçues, même une consommation modérée (moins de 2 verres par jour, ce qui correspond aux recommandations actuelles) a causé plus de 100 000 nouveaux cas de cancer dans le monde en 2020. « Aucune consommation d’alcool n’est totalement dénuée de risque », résume ainsi le Dr Harriet Rumgay, chercheuse au sein de la branche Surveillance du cancer du Circ, citée dans un communiqué publié le 8 octobre.

Un danger largement sous-estimé

Malgré des préoccupations croissantes en matière de santé publique, la consommation d’alcool continue d’augmenter dans plusieurs régions du monde, notamment les Amériques, le Pacifique occidental, l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud-Est.

Mais c’est en Europe que la consommation est actuellement la plus élevée, « où la sensibilisation reste faible, alerte le Circ. Moins de la moitié de la population sait que l’alcool peut provoquer le cancer ».

Pourtant en 2023, un groupe d’experts du Circ a évalué les données disponibles et a conclu que la réduction ou l’arrêt de la consommation d’alcool diminue le risque de cancer de la cavité buccale et de l’œsophage. Le risque diminuant avec la durée du sevrage.

La prévention, ça marche 

Alors comment aider la population à réduire sa consommation ? Les experts recommandent plusieurs mesures comme le fait de fixer des prix minimums de vente, de relever l’âge légal minimum pour acheter ou encore augmenter les taxes. Sur cette dernière mesure, une étude récente du Circ a montré qu’un doublement des taxes pourrait prévenir 6 % des nouveaux cas de cancers liés à l’alcool en Europe. Principalement pour ce qui est du cancer du sein du cancer colorectal.

  • Source : Centre international de recherche sur le cancer

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

