La mortalité juvénile, du côté des parents…

A partir de données sur la mortalité d’enfants de moins de 5 ans, une sociologue américaine propose de changer de regard et de s’interroger : combien de mères ont-elles perdu un enfant ? Son travail confirme d’énormes différences selon les pays, y compris en Europe d’ailleurs. Et appelle à mettre l’accent sur « cette population cachée de mères et de pères… ».

Bien sûr, les taux sont à des années lumières de ceux recensés en Afrique sub-saharienne notamment, où une maman sur cinq a perdu au moins un enfant de moins d’un an… En France, en 2016, ce fut le cas 6,8 mères de 20 à 44 ans sur 1 000. Et 7,9 sur 1 000 ont vécu la perte d’un petit de moins de 5 ans. Parmi les mères de 45 à 49 ans, les proportions respectives s’élevaient à 12,8 et 15,4 pour 1 000.

A l’échelle européenne, la France se situe en retrait de pays comme l’Islande (4,1 pour 1 000 mères ont vécu le décès d’un nourrisson), la Finlande (4,6), la Suède (4,7), l’Espagne (4,9), l’Italie et la Norvège (5,3), l’Allemagne (5,9) et encore le Portugal (6,1). Loin derrière la Turquie où les taux sont très élevés : 51,8 mères de 20 à 44 pour 1 000 ont perdu un bébé de moins d’un an…

Attention et soutien

Quelle interprétation faire de ces chiffres ? Professeure de sociologie à la University of Southern California de Los Angeles et principale auteure de ce travail, Emily Smith-Greenaway rappelle, qu’à l’exception de la Turquie, « il s’agit d’écarts finalement assez faibles entre ces pays européens. D’une manière générale, ces décès s’expliquent par des facteurs liés d’une part à la fécondité dans le pays. Et d’autre part, à l’âge auquel les femmes ont des enfants, sachant que plus il est élevé, plus les risques sont importants ».

Au-delà, elle ajoute que « ce travail vise aussi à reconnaître cette population souvent cachée de mères et de pères qui ont vécu le décès d’un enfant. Sans oublier les autres membres de la famille comme les frères et sœurs. Tous méritent une attention spécifique et du soutien ».