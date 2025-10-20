La nature des cheveux change tous les 7 ans : mythe ou réalité ?

L'idée que nos cheveux changent tous les sept ans est largement répandue. Mais cette croyance trouve-t-elle une base scientifique ?

Les cheveux suivent un cycle de croissance qui se divise en trois phases principales dont la première, la phase anagène, qui correspond à la croissance, dure entre 2 et 7 ans selon les individus. Voici certainement la raison d’être de l’idée très répandue selon laquelle nos cheveux changent de nature tous les 7 ans. Pour autant, aucune donnée scientifique n’appuie ce changement aussi régulier.

Des évolutions au fil de la vie

Cela ne signifie pas pour autant que l’on conserve la même nature de cheveux toute notre vie. Plusieurs facteurs influencent en effet leur apparence au fil du temps. Parmi eux, les divers changements hormonaux émaillant la vie peuvent altérer la texture, la couleur ou encore l’épaisseur capillaire. C’est le cas de la puberté, des grossesses ou encore de la ménopause.

En outre, certains facteurs environnementaux peuvent avoir une influence sur l’aspect des cheveux. Pollution, UV, et produits capillaires peuvent ainsi rendre leur texture plus fine, plus sèche ou plus cassante. Enfin, le vieillissement rend généralement les cheveux plus fins. Avec l’âge, ils deviennent aussi de plus en plus gris ou blancs.

En effet, avec le temps, les cellules mélanocytaires qui produisent des pigments perdent de leur efficacité. Résultat, au lieu d’être remplie de mélanine, la tige du cheveu est remplie d’air et apparaît donc blanche à nos yeux.

A noter : après la phase anagène de croissance, intervient la phase catagène durant laquelle la croissance du cheveu ralentit. Elle ne dure que 2 à 3 semaines. Suit alors la phase télagène correspondant au moment où il s’apprête à tomber. Le bulbe se situe alors à la surface du cuir chevelu. Le cheveu tombe progressivement en 2 à 4 mois pour laisser place à un nouveau cheveu en formation.