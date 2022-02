La nycturie, qu’est-ce que c’est ?

A ne pas confondre avec l’incontinence, la nycturie correspond chez l’adulte, à un besoin irrépressible d’uriner, la nuit. Un problème rencontré plus fréquemment à mesure que l’on avance en âge. Une solution innovante est désormais disponible pour les femmes concernées, pour plus de confort.

« La plainte d’avoir à se réveiller une ou plusieurs fois par nuit pour uriner. » Voici la définition de la nycturie par l’International Continence Society. Et cette problématique concerne 58% des hommes et 66% des femmes entre 50 et 59 ans. Chez les personnes de plus de 80 ans, la prévalence atteint 72% des hommes et 91% des femmes. L’âge augmente donc la fréquence mais n’est pas la seule cause. « Certaines pathologies comme un diabète de type 2 déséquilibré peut en être à l’origine », indique Brigitte Lecointre, infirmière libérale et présidente de l’Association Nationale française des Infirmières et Infirmiers Diplômés et des Etudiants

Au quotidien, les patients et donc beaucoup les patientes doivent porter des protections pour incontinence et dormir avec des alèzes de lit. « Une situation désagréable et difficile à vivre », selon Brigitte Lecointre. Sans compter que l’inconfort subi par les patientes et les patients s’associe à d’autres conséquences comme la fatigue physique, la peur de tomber en se levant et des troubles de l’humeur.

« La nycturie est aujourd’hui encore un sujet tabou et elle tend aussi à être sous-estimée par les professionnels de santé qui se préoccupent plus souvent des troubles urinaires diurnes et ont parfois tendance à banaliser les symptômes nocturnes, considérés comme physiologiques et dus au vieillissement », décrit BD, la société créatrice d’une solution innovante en la matière.

Une sonde à usage externe

Il s’agit d’un système de collecte d’urine. « Ce concept existe depuis longtemps pour les messieurs », rappelle Brigitte Lecointre. « Il s’agit d’un Etui pénien, relié à une poche. Au lieu d’uriner dans une protection de nuit, c’est un dispositif extérieur ». Le nouveau système de collecte d’urine s’adresse donc enfin aux femmes. « Conçu pour préserver le bien-être des femmes et leur dignité, ainsi que pour améliorer le quotidien de leurs aidants, il fonctionne avec une sonde à usage externe qui absorbe l’urine et la conduit dans un récipient collecteur à proximité », décrit la marque. « La sonde à usage externe pour femme doit être changée toutes les 8 à 12 heures et le récipient collecteur d’urine doit être vidé dans les toilettes. »

Il constitue « un véritable plus, une avancée technologique majeure pour les dames concernées », se réjouit Brigitte Lecointre. Laquelle rappelle à quel point il est pénible de « dormir dans son urine ».