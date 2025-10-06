La pharma : une filière qui innove, produit… et recrute près de chez vous !

À l’heure où la souveraineté sanitaire est devenue un enjeu national, l’industrie pharmaceutique affirme plus que jamais son ancrage sur le territoire français. Et pour faire découvrir la diversité de ses métiers, les entreprises du médicament (Leem) donnent rendez-vous au grand public lors de la Semaine des métiers de l’industrie pharmaceutique, organisée du 6 au 11 octobre 2025. À la clé : plus de 150 événements partout en France, entre forums, job datings et visites de sites.

Relocaliser, moderniser : une dynamique à l’œuvre

La crise du Covid-19 a révélé la nécessité de renforcer notre capacité à produire des médicaments en France. Depuis, la filière a engagé une transformation d’ampleur. « Entre 2022 et fin 2024, 6,2 milliards d’euros ont été investis pour moderniser nos chaînes de production et augmenter nos capacités industrielles », explique Arnaud Chouteau, Directeur Emploi et Formation au Leem. « Ce sont des engagements concrets qui se traduisent aujourd’hui par 256 sites de production répartis sur tout le territoire, dont 52 dédiés à la bioproduction. Le médicament fabriqué près de chez vous, c’est bien du concret ».

Recruter dans tous les territoires

Ce renouveau industriel s’accompagne d’un besoin croissant de compétences. La production représente aujourd’hui près de la moitié des effectifs du secteur, avec environ 2 600 recrutements en CDI par an.

« Nous avons besoin de profils variés : opérateurs, magasiniers, techniciens, ingénieurs, pharmaciens… Les perspectives sont réelles, avec des conditions de travail modernes, robotisées et numérisées, et des rémunérations attractives », souligne Arnaud Chouteau. « La rémunération annuelle moyenne totale dans la production atteint 50 000 euros par an. Ce sont des métiers qualifiés, avec de vraies responsabilités et des perspectives d’évolution concrètes, partout en France. »

Des formations adaptées existent à tous les niveaux, de bac à bac+5, et les parcours peuvent évoluer très vite. L’industrie mise aussi sur l’alternance, la montée en compétences en interne, et l’accompagnement des jeunes diplômés.

Aller vers le public, changer les perceptions

« Mais ces métiers sont encore trop méconnus. Il est rare de se dire spontanément : tiens, et si je travaillais dans l’industrie pharmaceutique ? » C’est donc tout l’enjeu de la Semaine des métiers de l’industrie pharmaceutique : ouvrir les portes, faire tomber les clichés, susciter des vocations. « Beaucoup ignorent que des sites industriels se trouvent à deux pas de chez eux. Il faut aller à la rencontre des jeunes, des étudiants, des demandeurs d’emploi, des personnes en reconversion, y compris en situation de handicap. Notre secteur a du sens : produire pour les patients, c’est une vraie fierté. » Organisée en partenariat avec France Travail et HandiEM, cette semaine vise à toucher un public large, souvent éloigné du secteur. L’ambition est de montrer que l’industrie pharmaceutique est accessible et ouverte à des profils très variés.

En conclusion pour Arnaud Chouteau, « travailler dans l’industrie pharmaceutique, c’est agir concrètement pour la santé de tous. Si vous cherchez un métier qui a du sens, dans un environnement innovant, avec de vraies perspectives d’évolution, venez découvrir nos métiers. Vous serez peut-être surpris de ce que l’industrie pharmaceutique peut vous offrir ».

Pour tout savoir sur la Semaine des métiers de l’industrie pharmaceutique, vous pourrez identifier rapidement, via une carte interactive, l’ensemble des événements sur https://www.semainedelapharma.leem.org/.

« L’emploi dans les entreprises du médicament en France » (chiffres 2023)

108 578 salariés ;

Près de 45 000 salariés travaillent dans les métiers de la production et de la qualité ;

16 350 recrutements tous contrats confondus ;

2 200 créations nettes d’emploi, dont 91% de CDI ;

9 960 alternants formés ;

Les femmes représentent 57 % des effectifs ;

4,40% : le taux d’emploi de salariés en situation de handicap.