Les particules fines n’en finissent pas de dévoiler leurs méfaits. Dernière découverte en date : la pollution de l’air serait en partie responsable de la chute des cheveux.

La pollution de l’air n’impacte pas seulement notre santé pulmonaire. Elle toucherait aussi notre santé capillaire. Ce constat est à mettre au crédit de chercheurs sud-coréens. Ces derniers ont exposé des cellules du cuir chevelu humain à diverses concentrations de poussière et de particules émises par les moteurs diesel (PM10).

Ils ont alors observé que la présence de ces particules fines diminuait les niveaux de β-caténine, la protéine responsable de la croissance des cheveux et de la morphogenèse. Les niveaux de trois autres protéines (cycline D1, cycline E et CDK2), impliquées dans la croissance et le maintien des cheveux, étaient eux aussi diminués.

Un impact dose dépendant

Selon les auteurs, le rapport entre pollution et chute des cheveux serait « dose dépendante ». En clair, plus l’exposition aux particules fines est élevée, plus le risque de calvitie est grand.

« Bien que le lien entre la pollution atmosphérique et des maladies graves telles que le cancer ou la BPCO soit bien établi, il existait peu de travaux s’intéressant à l’impact sur la peau ou les cheveux », note Hyuk Chul Kwon, principal auteur de cette étude. C’est désormais chose faite.

A noter : Le trafic routier, le chauffage domestique et certains secteurs industriels apparaissent comme les principales sources d’émissions de particules fines.

Source : Congrès de l’Académie européenne de dermatologie et de vénérologie