La réflexologie, le toucher ancestral

Pieds, mains mais aussi crâne et encore visage… La réflexologie correspond à une technique manuelle qui vise par un toucher spécifique, à dissiper les tensions corporelles et donc à relaxer. Elle est pratiquée par un ou une réflexologue. Découverte.

Issue de la médecine chinoise ancestrale, la réflexologie s’attarde principalement à des zones des pieds ou des mains, correspondant à un organe ou une partie du corps. Selon l’Académie nationale de médecine, cette discipline fait partie de la médecine qualifiée d’« alternative ».

La Fédération française des réflexologues parle elle, d’une « médecine naturelle », originaire selon les sources, d’Egypte ou de Chine. Pour ses représentants, la réflexologie « favorise une relaxation globale, prévient des troubles liés au stress et stimule les fonctions d’autorégulation ». De quelle façon ? « Des pressions rythmées appliquées sur des zones réflexes permettent de localiser les tensions et de rétablir l’équilibre dans les parties du corps correspondantes ». Avec l’objectif d’« améliorer la qualité de vie du client quel que soit son âge : enfant, adolescent, adulte et senior ».

Relaxer, prévenir, soulager…

Plus précisément, la réflexologie vise trois objectifs principaux : d’abord, « relaxer, le stress étant à l’origine de nombreux dysfonctionnements physiques et psychiques ». Ensuite, « activer la circulation sanguine et lymphatique, mobiliser les déchets, stimuler les émonctoires » (les organes ou canaux servant à l’élimination des déchets, à l’évacuation des sécrétions de l’organisme et réguler le système nerveux, n.d.l.r.). Et enfin : « prévenir, soulager, voire éliminer un grand nombre de troubles et favoriser l’auto-régulation ».