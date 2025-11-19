Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 035 articles

La rupture amoureuse, comme un deuil à gérer…

19 novembre 2025

Il n’apparaît nullement exagéré d’assimiler le fait de subir une rupture amoureuse à une forme de deuil. Ce qui sous-tend un ensemble d’étapes à franchir pour s’en extirper. Etat des lieux, entre conseils et points de vigilance.

Lieu d’habitation, aspect affectif, quotidien…  « Toute séparation constitue un changement de situation qui entraîne inévitablement des pertes », pose Caroline Gormand, praticienne en psychothérapie intégrative. « Et toute perte est effectivement associée à un deuil ».

L’intensité de ce deuil va être proportionnelle au degré d’attachement. Ce qui signifie que la situation sera plus aisée à gérer « pour celui ou celle qui souhaite la rupture et prend la décision de rompre », rappelle-t-elle. En revanche, pour le conjoint qui la subit, « les lendemains s’avèreront plus compliqués et douloureux. D’autant plus qu’en général celui-ci ou celle-ci reste encore attaché(e) à l’autre ».

Les étapes du deuil 

L’on retrouve ainsi différentes étapes du deuil. Caroline Gormand fait notamment référence à « la sidération, au déni, à la colère, à la rancœur, à la peur face à l’incertitude, etc. La personne va traverser ce mélange d’émotions qui ne se suivent pas forcément de façon chronologique. Tout le travail du deuil réussi est de parvenir à les dépasser ». Et ainsi parvenir au stade de l’acceptation. Ce qui, au passage, « demande beaucoup d’énergie psychique et de temps ».

Le deuil pathologique ? 

Avec toutefois l’enjeu de ne pas sombrer vers le deuil pathologique, « situation dans laquelle l’on reste bloqué dans la colère, la vengeance ou dans une mélancolie dépressive ». Pendant combien de temps ? « On commence vraiment à en parler au bout d’environ un an et demi… », rétorque-t-elle. Même si tout dépend aussi du contexte : tensions persistantes, présence d’enfants, problématiques matérielles…

Consulter 

Il convient de se donner le temps de « faire son deuil ». Et ne pas hésiter à consulter, pour au moins deux bonnes raisons :

  • « L’accompagnement vise justement à aider à déclencher cette phase des émotions. Par exemple, passer le déni et/ou le fait qu’on n’arrive pas à y croire. Ou encore savoir passer par la colère », plaide Caroline Gormand ;
  • L’espace thérapeutique représente le lieu idoine pour s’autoriser à exprimer et à faire sortir ses émotions. « Ce que l’on ne s’autorise pas forcément dans certaines situations, en présence d’enfants notamment, dans le but de les protéger».

Différencier lien conjugal et parental… 

Un dernier point : la psychothérapeute prend soin de préciser, notamment à l’adulte qui déclenche la séparation, deux points importants :

  • Rester dans la bienveillance vis-à-vis de l’autre ;
  • Continuer d’assurer son rôle parental ! Le rappel a de quoi surprendre mais il arrive « bien souvent, que le lien conjugal est confondu avec le lien parental », appuie-t-elle. « Dans l’accompagnement de la séparation, il est absolument nécessaire, de rappeler aux adultes qui se séparent mais aussi à leurs enfants, que c’est uniquement le lien conjugal et amoureux entre l’homme et la femme qui s’arrête. Et en aucun cas le lien parental qui lui, est amené à durer toute la vie».

  • Source : Interview de Caroline Gormand, 14 novembre 2025

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

Alimentation ultra-transformée : « une menace pour la santé publique » selon 43 experts
Lire la suite
Fibromes utérins : quand faut-il opérer ? (Vidéo)
Lire la suite
La cigarette aide-t-elle vraiment à gérer l’anxiété ou la dépression ?
Lire la suite
Traitement anti-obésité : l’ANSM s’attaque à la vente de produits illégaux
Lire la suite
La rupture amoureuse, comme un deuil à gérer…
Lire la suite
Protoxyde d’azote : comment le « gaz hilarant » peut-il tuer ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fibromes utérins : quand faut-il opérer ?

SUIVANTE

Diabète et désir d’enfant ? Parlez-en à votre médecin

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils