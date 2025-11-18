Generic selectors
Nutrition : quand est-il conseillé de consommer les fruits ?

18 novembre 2025

Au début, à la fin voire à distance du repas… Existe-t-il vraiment un moment optimal pour consommer les fruits ? Etat des lieux d’un sujet en butte à de nombreuses idées reçues.

Qu’ils soient consommés frais, surgelés ou en conserve, les fruits nous apportent quantité de bienfaits à l’image des fibres, de l’eau et de nombreux éléments nutritifs comme des vitamines, des minéraux et antioxydants. A ce titre, ils exercent un rôle protecteur vis-à-vis de nombreuses maladies : cancers, diabète, affections cardiovasculaires…

En début de repas ? 

Les fruits sont l’objet de nombreux questionnements quant aux moments où il serait préférable de les consommer. En début de repas parait-il, pour limiter la satiété ? Ce point apparaît peu étudié. En 2019, les auteurs d’un travail réalisé sur une cohorte de 17 personnes statuaient sur le fait que des « recherches supplémentaires étaient nécessaires pour confirmer les effets à court et à long terme sur la régulation de l’appétit ».

En fin de repas ?

Par ailleurs, il apparaîtrait également opportun de manger sa pomme ou poire en fin de repas, afin, semble-t-il, d’éviter gaz et ballonnements. Sur ce plan, comme le souligne la diététicienne nutritionniste Nathalie Deckert sur son site internet, « l’idée selon laquelle manger un fruit en fin de repas provoquerait des fermentations dans l’estomac est très répandue, mais elle ne repose sur aucune base scientifique ».

A tout moment

Et la spécialiste d’assurer que « les fruits peuvent être consommés à tout moment de la journée, selon vos besoins et votre tolérance digestive ». Avec effectivement une attention à porter en présence de « certains troubles digestifs qui peuvent modifier la tolérance aux fruits ». Il peut s’agir  :

  • d’une hypochlorhydrie, caractérisée par la présence d’une faible quantité d’acide chlorhydrique dans la sécrétion gastrique. De quoi ralentir la digestion et provoquer un inconfort après un repas riche en fibres ;
  • d’un syndrome de l’intestin irritable (SII) : chez ces patients, certains fruits comme les pommes et les poires, peuvent augmenter les risques de ballonnements ;
  • d’un reflux gastro-œsophagien (RGO) : « les fruits acides (agrumes, ananas) peuvent majorer les symptômes chez les personnes sensibles », précise Nathalie Deckert.

Augmenter sa consommation

L’important demeure surtout de manger des fruits ! Comme le rappelait en avril dernier, une étude de Santé publique France, seuls « 19 % des hommes et 25 % des femmes âgés de 18 à 85 ans déclaraient en 2021, des consommations de fruits et légumes en adéquation avec les recommandations du Programme national Nutrition-Santé (PNNS) ». Soit au moins 5 fruits et légumes par jour. L’enjeu réside donc surtout dans le fait d’augmenter sa consommation. Et ce, quel que soit le moment de la journée !

  • Source : Abdul Hakim BN, Yahya HM, Shahar S, Abdul Manaf Z, Damanhuri H. Effect of Sequence of Fruit Intake in a Meal on Satiety. Int J Environ Res Public Health. 2019 Nov 13; - PNNS – BEH, n°8, 29 avril 2025 - https://www.nathaliedeckert.com/. Sites consultés le 14 novembre 2025

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

