Nutrition : quand est-il conseillé de consommer les fruits ?

Qu’ils soient consommés frais, surgelés ou en conserve, les fruits nous apportent quantité de bienfaits à l’image des fibres, de l’eau et de nombreux éléments nutritifs comme des vitamines, des minéraux et antioxydants. A ce titre, ils exercent un rôle protecteur vis-à-vis de nombreuses maladies : cancers, diabète, affections cardiovasculaires…
Les fruits sont l’objet de nombreux questionnements quant aux moments où il serait préférable de les consommer. En début de repas parait-il, pour limiter la satiété ? Ce point apparaît peu étudié. En 2019, les auteurs d’un travail réalisé sur une cohorte de 17 personnes statuaient sur le fait que des « recherches supplémentaires étaient nécessaires pour confirmer les effets à court et à long terme sur la régulation de l’appétit ».
Par ailleurs, il apparaîtrait également opportun de manger sa pomme ou poire en fin de repas, afin, semble-t-il, d’éviter gaz et ballonnements. Sur ce plan, comme le souligne la diététicienne nutritionniste Nathalie Deckert sur son site internet, « l’idée selon laquelle manger un fruit en fin de repas provoquerait des fermentations dans l’estomac est très répandue, mais elle ne repose sur aucune base scientifique ».
Et la spécialiste d’assurer que « les fruits peuvent être consommés à tout moment de la journée, selon vos besoins et votre tolérance digestive ». Avec effectivement une attention à porter en présence de « certains troubles digestifs qui peuvent modifier la tolérance aux fruits ». Il peut s’agir :
L’important demeure surtout de manger des fruits ! Comme le rappelait en avril dernier, une étude de Santé publique France, seuls « 19 % des hommes et 25 % des femmes âgés de 18 à 85 ans déclaraient en 2021, des consommations de fruits et légumes en adéquation avec les recommandations du Programme national Nutrition-Santé (PNNS) ». Soit au moins 5 fruits et légumes par jour. L’enjeu réside donc surtout dans le fait d’augmenter sa consommation. Et ce, quel que soit le moment de la journée !
Source : Abdul Hakim BN, Yahya HM, Shahar S, Abdul Manaf Z, Damanhuri H. Effect of Sequence of Fruit Intake in a Meal on Satiety. Int J Environ Res Public Health. 2019 Nov 13; - PNNS – BEH, n°8, 29 avril 2025 - https://www.nathaliedeckert.com/. Sites consultés le 14 novembre 2025
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.