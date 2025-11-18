Les prescriptions d’antibiotiques sont reparties à la hausse en 2024

Alors que l’antibiorésistance ne cesse de gagner du terrain, Santé publique France révèle mardi 18 novembre les chiffres des prescriptions et de la consommation d’antibiotiques en ville en 2024. Après un léger recul en 2023, celles-ci ont progressé de 4,8 %.

A l’occasion de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (du 18 au 24 novembre), Santé publique France publie un état de lieux des prescriptions d’antibiotiques en ville en 2024. Dans un contexte de résistance croissante des bactéries aux antibiotiques, les résultats sont alarmants. « En 2024, une augmentation de 4,8 % des prescriptions, en ville et hors secteur d’hospitalisation, a été observée par rapport à 2023, avec plus de 860 prescriptions d’antibiotiques pour 1 000 habitants réalisées au cours de l’année », avance Santé publique France. Exprimée en Doses Définies Journalières (DDJ) – le nombre de doses d’antibiotiques consommées pour 1 000 habitants par jour – la consommation d’antibiotiques atteint 22,1 DDJ/1 000 habitants/jour, soit une augmentation de 5,4 % par rapport à 2023. Les niveaux atteints en 2024 sont ainsi comparables à ceux d’avant Covid-19.

La consommation d’antibiotiques avait en effet largement diminué en 2020, au début de pandémie. En 2021 – 2022, avec une reprise des infections hivernales courantes, les prescriptions d’antibiotiques étaient reparties à la hausse. 2023 avait été marquée par une faible diminution des prescriptions et consommations. Mais il s’agissait bien d’une exception au vu de la reprise de 2024.

La France au 2ᵉ rang des pays consommant le plus d’antibiotiques en Europe

Dans le détail, prescriptions et consommation d’antibiotiques se stabilisent chez les enfants de 0-4 ans. Toutefois, celles-ci ont particulièrement augmenté au troisième trimestre en même temps que les infections hivernales. « Ces dernières sont majoritairement virales et ne doivent pas justifier dans cette situation une prescription d’antibiotiques », souligne Santé publique France. L’autorité sanitaire met aussi en évidence une augmentation chez les 65 ans et plus. La Corse et la Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistrent comme en 2023 les niveaux de consommation et de prescriptions les plus élevées, tandis que la Bretagne, l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays de la Loire affichent les taux les plus bas.

Les prescriptions des médecins généralistes (75,6 % du volume total) ont augmenté de 6,2 %, celles des spécialistes (12,2 % du volume total) de 1,5 %. Les prescriptions des chirurgiens-dentistes (11,9 % du total) sont restées stables (0,2 %).

« Avec plus de 860 prescriptions d’antibiotiques pour 1 000 habitants par an, nous sommes encore loin de l’objectif cible de 650 prescriptions pour 1 000 habitants par an d’ici 2027, fixé par la Stratégie nationale de prévention des infections et de l’antibiorésistance. D’ailleurs, en 2024, la France occupe le 2ᵉ rang des pays consommant le plus d’antibiotiques en Europe », pointe le Dr Caroline Semaille, directrice générale de Santé publique France.

Près de 5 500 décès chaque année en France

Alors que l’antibiorésistance gagne du terrain, notamment du fait de l’usage inadapté d’antibiotiques, Santé publique France appelle les prescripteurs à renforcer leurs efforts et à une meilleure sensibilisation des patients.

L’agence de santé publique rappelle quelques conseils pour limiter la consommation d’antibiotiques :

la prescription d’antibiotiques n’est efficace qu’en cas d’infection bactérienne ;

la prise d’antibiotiques doit être précédée d’une prescription médicale (depuis 2024 les pharmaciens sont habilités à en délivrer, sous certaines conditions) ;

la durée du traitement doit être strictement respectée ;

les médicaments restants doivent être rapportés en pharmacie ;

ils ne doivent jamais être réutilisés pour soi ou ses proches, même en cas de symptômes identiques.

Les prescripteurs sont encouragés à suivre les recommandations de la HAS préconisant une réduction des durées d’antibiotiques, pour des infections courantes comme l’angine ou la cystite simple. Cela devrait permettre de limiter la quantité totale d’antibiotiques tout en maintenant leur efficacité.

En France, chaque année, quelque 130 000 patients présentent une infection à bactérie multirésistante ou hautement résistante. L’antibiorésistance causerait près de 5 500 décès annuels. Selon des projections récentes de l’OCDE, relayées par le ministère de la Santé, les infections résistantes aux traitements antibiotiques pourraient tuer quelque 2,4 millions de personnes en Europe, en Amérique du Nord et en Australie entre 2015 et 2050 si rien n’est fait. En France, d’ici 2050, on estime que 238 000 personnes mourront à cause de l’antibiorésistance.