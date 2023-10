La solitude : quels dégâts sur la santé mentale ?

Prévenir la solitude chronique est fondamentale. Rester éloigné de la vie sociale augmente le risque d’anxiété, de dépression et affecte durablement la santé mentale.

Il peut arriver à chacun d’avoir besoin d’un moment seul. C’est normal et bénéfique. Selon des scientifiques américains, le réseau cérébral « par défaut » est plus actif chez les personnes profitant régulièrement de moments seuls. Cette zone du cerveau est notamment impliquée dans le fait de se perdre dans ses pensées, de sentir les souvenirs remonter, mais aussi dans des tâches telles que la planification, la visualisation et les pensées tournées vers les autres. Que du bon, donc !

Néanmoins, la solitude, lorsqu’elle dure dans le temps et qu’elle est pas véritablement souhaitée, reste un sentiment désagréable. Elle peut d’ailleurs impacter la santé mentale lorsqu’elle devient chronique. Des études impliquant des imageries du cerveau ont ainsi montré qu’être exclu et se sentir isolé activent les mêmes aires du cerveau que celles associées à la douleur physique. Le cerveau, mis ainsi en alerte, commet des erreurs dans les interactions sociales, interprétant par exemple le comportement d’autrui comme systématiquement menaçant. Raison pour laquelle certaines personnes misanthropes deviendraient parfois un peu sauvages, ou peu agréables dans leur relation.

Et les effets de la solitude chronique sur la santé mentale vont bien au-delà. De nombreux travaux ont révélé que l’isolement pouvait augmenter le risque de dépression, d’anxiété, de psychose et d’usage de drogues, et aussi aggraver ces situations si elles étaient préexistantes. Une des explications réside dans le fait que le corps produit du cortisol, l’hormone du stress, en grande quantité dans cette situation.

Or le nombre de personnes souffrant de solitude n’a fait qu’augmenter en particulier depuis la crise du Covid-19 qui a été à l’origine d’un isolement social contraint et généralisé. Et ce alors que déjà en 2018, la compagnie d’assurance américaine Cigna avait montré, via une enquête menée auprès de 20 000 adultes que 46 % d’entre eux se sentaient au moins parfois seuls, et 47 % mis à l’écart.

Si vous souffrez de solitude, il est important de vous faire aider et soutenir. Plusieurs associations existent. En voici deux :

– Association Astrées ;

– Association française des Solo ;