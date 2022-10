La stérilisation du chat ou de la chatte, à quoi ça sert ?

Souvent, une portée non désirée est à l’origine de l’abandon de la chatte ou de ses petits. C’est pourquoi la stérilisation peut-être la solution afin d’éviter au propriétaire cet effet « portée surprise ».

« En 4 ans, un couple de chats peut donner naissance à plus de 20 000 chatons », explique le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté animale. « Chaque année, les refuges recueillent des milliers de chatons qu’ils tentent de sauver et placer à l’adoption. »

Les avantages de la stérilisation

Que ce soit pour le mâle ou pour la femelle, elle peut avoir lieu à n’importe quel âge. Mais il est préférable d’attendre la maturité sexuelle. Entre 6 et 8 mois pour les chats et dès 6 mois pour les chattes. L’opération, rapide et indolore, doit être réalisée par un vétérinaire.

Pour une femelle. Le vétérinaire consiste en une ovariectomie. La stérilisation mettra fin à ses chaleurs et aux miaulements qui les accompagnent. Finis ces sons aigus qui attirent les chats du quartier, finies les fugues et les risques d’attraper des maladies infectieuses. L’opération permettra enfin de limiter les risques de cancers des mamelles ou de l’utérus.

Pour un mâle. L’opération consiste en l’ablation des testicules. Votre animal deviendra beaucoup plus casanier. Il ne partira plus en quête de femelles à féconder. Il ne cherchera plus à se battre avec ses congénères ni à marquer son territoire – y compris dans votre maison – en émettant une urine extrêmement malodorante.

Mais tout cela n’a pas que des avantages. Il peut arriver que le chat castré prenne beaucoup de poids. Si c’est le cas de votre animal, n’hésitez pas à en parler à votre vétérinaire.