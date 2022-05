La thérapie de couple, pour se parler à nouveau…

Les disputes se multiplient ? Les incompréhensions mutuelles deviennent un lot quotidien ? Lorsque le couple s’engage sur une voie sans issue, une thérapie peut constituer une solution. Histoire, dans un premier temps, de renouer les fils d’un dialogue évaporé.

La thérapie de couple se banalise », soulignait en 2013 déjà, le psychiatre français, Robert Neuburger. Elle se caractérise par une spécificité et un problème aussi, posé au thérapeute : « Dans la plupart des cas, ce qui est souvent clairement exprimé et sinon sous-jacent, est l’idée que les problèmes émanent de l’autre », poursuit-il. Dans un contexte où « chacun justifie son comportement et son impossibilité de changer par le comportement de l’autre » !

Pour le thérapeute, l’enjeu – la difficulté – consiste alors à conduire une thérapie avec deux demandes distinctes, deux façons de définir le problème. D’où l’importance selon lui d’une première étape qui serait la prise de conscience que les deux membres du couple « sont prisonniers d’un jeu circulaire qu’aucun des deux ne maîtrise. Le problème peut être alors redéfini comme étant cette répétition, leur impossibilité d’arrêter le jeu qui est devenu l’objet essentiel de leurs échanges ».

Des approches efficaces

L’Intervention Systémique Brève (ISB) représente un modèle de thérapie pour couples. Elle propose un cadre thérapeutique de six séances maximum, avec un intervalle de trois à quatre semaines entre chaque séance. L’objectif ? « Permettre une intervention dont la visée à la fois d’investigation et thérapeutique favorise la mise en place d’une prise en charge à plus long terme, quand cela est indiqué », rapporte Joëlle Darwiche, professeure de psychologie clinique systémique (Université de Lausanne).

Et l’efficacité des méthodes de thérapie de couple ? Le sujet a fait l’objet de nombreuses recherches depuis une quarantaine d’années. Et bonne nouvelle : « Plusieurs méta-analyses montrent qu’elles sont globalement efficaces non seulement pour diminuer la détresse conjugale, mais aussi pour réduire la symptomatologie individuelle », conclut-elle.