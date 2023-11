L’amour sans désir, ça existe ?

L’amour et le désir sont souvent intimement liés dans une relation romantique. Pourtant, est-ce que l’absence du second nie nécessairement l’existence du premier ?

L’amour est « un sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider en s’identifiant plus ou moins », définit le dictionnaire Le Robert. Tandis que le désir correspond à une « tendance consciente et suscitée par quelqu’un aux plaisirs sexuels ». Le désir est la plupart du temps considéré comme un élément de l’amour, et même une nécessité. Par conséquent, l’absence de désir entre deux individus devrait signifier que l’amour est également absent de l’équation. Ce ne serait pas nécessairement le cas.

Récompense vs habitude

A en croire Milène Leroy, sexologue à Clermont-Ferrand, qui s’exprime à ce sujet sur son site internet : « des études ont prouvé que le cerveau ne réagit pas au même endroit pour ce qui est d’un désir sexuel et pour la révélation d’un sentiment ». Ainsi « lorsque des hommes et des femmes regardent des images érotiques, ou des photos de l’être aimé, des zones spécifiques sont stimulées », poursuit-elle. Ainsi, « la partie activée par le désir sexuel est la même que celle qui s’anime pour tout ce qui est agréable, comme la nourriture, par exemple ». Tandis que « celle activée par l’amour est la même que celle associée aux addictions (drogues, alcool…). » Par conséquent, « le désir serait plutôt une “récompense” là où l’amour est une “habitude” ».

Le sentiment amoureux et le désir seraient donc bien deux éléments indépendants. Cependant ils restent liés. En effet, l’amour peut perdurer « si chacun parvient à s’adapter, à se rééquilibrer après avoir traversé diverses épreuves ensemble ». En revanche, il est peu probable qu’il persiste sur la durée sans désir du tout. Car souvent, « lorsque le trouble du désir s’installe, les conflits prennent place et c’est le cœur même des fondations du couple qui est heurté », estime Milène Leroy. D’autant que la disparition du désir atteint rarement les deux membres du couple en même temps et de la même façon.

Si le désir commence à s’émousser dans votre couple, « recréez une complicité via des envies mutuelles, séduisez-vous à nouveau et ramenez au fur et à mesure une sexualité agréable au sein du couple », conseille-t-elle. Et si malgré ces tentatives, le désir s’éteint malgré un amour réciproque, alors vous pouvez demander l’aide d’un sexologue.