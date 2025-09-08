L’angoisse du dimanche soir : pourquoi cette peur à l’idée de retourner au travail le lundi ?

Chaque dimanche, cette sensation désagréable s'installe à mesure que la journée avance. Le fait de retourner au travail le lendemain vous retourne l’estomac. Ce phénomène connu sous le nom « d'angoisse du dimanche soir », touche un grand nombre d'entre nous. Est-ce une fatalité ou existe-t-il des solutions pour l'atténuer et aborder le lundi plus sereinement ?

Selon une nouvelle étude LinkedIn, 80 % des professionnels vivent cette peur croissante qui atteint son apogée le dimanche soir. Et plus de 90 % des Millennials et de la Génération Z déclarent la ressentir. C’est l’angoisse du dimanche soir.

Ce malaise concernant la semaine à venir commence généralement en fin d’après-midi ou en soirée le dimanche. Mais certaines personnes commencent à s’inquiéter dès leur réveil. Ce qui peut aussi gâcher la fin de week-end des proches.

La psychologue américaine Susan Albers décrit ce sentiment comme « un trou au fond de l’estomac qui grandit à mesure que le dimanche avance ». Cette angoisse peut s’amplifier et se manifester par différents symptômes comme des troubles du sommeil.

Alors pourquoi ce sentiment nous envahit-il ? Les week-ends offrent généralement une atmosphère détendue. Pas besoin de programmer un réveil. Pas d’embouteillages à affronter. Pas de patron à l’horizon.

Ainsi, alors que la charge cognitive est considérablement réduite les samedi et dimanche, le lundi exige beaucoup d’énergie mentale – ce qui peut engendrer des sentiments intenses de pression et de tension. En France, 61 % des travailleurs ressentiraient du stress au travail au moins une fois par semaine*.

8 stratégies pour transformer vos dimanches

L’une des raisons à l’origine de « l’angoisse du dimanche » réside dans le fait que le week-end n’est même pas terminé que vous pensez déjà au lundi. Voici donc quelques conseils pour être plus serein :

Restez occupé : programmez une activité agréable le dimanche. Balades, cinéma, restaurant… L’idée est de vivre le moment présent sans trop se projeter vers le lendemain ; Faites de l’exercice : l’activité physique libère des endorphines qui peuvent améliorer votre humeur. Une randonnée dans un parc ou une séance à la salle de sport peut vous donner la force d’affronter le lundi ; Videz votre esprit : la pleine conscience peut être apaisante et vous aider à vivre pleinement le week-end. Essayez la méditation, le yoga ou offrez-vous ce massage dont vous rêvez. Dormez suffisamment : la fatigue n’est pas le meilleur allié pour commencer une nouvelle semaine. Profitez du week-end pour rattraper le sommeil perdu et recharger vos batteries. Soyez à jour dans vos dossiers : faites de votre mieux pour terminer vos tâches professionnelles avant de quitter le bureau le vendredi. Cela évitera que ces préoccupations ne s’attardent dans votre esprit pendant vos jours de congé. Facilitez-vous les lundis : réduisez les inquiétudes du début de semaine en adoptant le concept du « lundi minimaliste » et en reprenant progressivement vos tâches professionnelles par des activités plus simples. Planifiez à l’avance : rédiger une liste de tâches à accomplir lorsque vous retournerez au travail le lundi peut vous aider à évacuer vos inquiétudes concernant ce qui vous attend. Déconnectez-vous du travail : si possible, évitez de travailler pendant le week-end pour vous détacher complètement de votre emploi. Ces emails peuvent attendre jusqu’à lundi.

* rapport « People at Work 2024 : l’étude Workforce View »