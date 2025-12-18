Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 136 articles

L’anxiété sexuelle : savoir l’identifier pour réussir à la faire taire

18 décembre 2025

Comme l’illustrent les fantasmes, la relation sexuelle se joue aussi dans les têtes. Mais pas toujours de façon positive. Coup de projecteur sur l’anxiété sexuelle et les leviers pour y remédier.

« Cela peut aller jusqu’à l’évitement de la relation sexuelle voire de la rencontre de tout potentiel partenaire », analyse Emma Puech-Hélin, sexologue et pharmacienne (Paris), pour illustrer les conséquences de l’anxiété sexuelle. Laquelle se caractérise par « toutes les pensées parasites et automatiques qui vont traverser une personne, avant, pendant et après un moment de sexualité ou d’intimité », décrit la spécialiste. Des pensées qui « vont donc altérer l’expérience, voire empêcher d’aller vers la sexualité ».

Comment la reconnaître ? 

Ces « appréhensions » comme Emma Puech-Hélin  les nomme aussi, peuvent être associées :

  • au fait de ressentir des douleurs et de ne pas éprouver de plaisir ;
  • à la « pression de performance» : en l’occurrence celle « de ne pas réussir à donner du plaisir, ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment faire » ;
  • à des complexes physiques : une mauvaise image de soi et/ou d’une partie de son anatomie ;
  • à la peur du jugement ;
  • à une mauvaise perception de la sexualité : « typiquement l’associer au fait que ce soit considéré comme sale, honteux, ridicule, etc. Et donc une forme de culpabilité par rapport à elle», poursuit notre interlocutrice.

Un cercle vicieux 

Autant d’éléments susceptibles de « créer un contexte d’anticipation négatif » et même un véritable « cercle vicieux » susceptible de créer toujours plus d’appréhension : « l’on sera ainsi plus dans l’analyse et moins dans les sensations », décrit Emma Puech-Hélin.

En venir à bout… 

Fort heureusement, il est possible d’inverser ce cercle vicieux… A condition « de ne pas mettre ça sous le tapis en se disant que ça va passer tout seul », renchérit-elle. Non ! Et pour cela, elle pointe un premier axe de travail en consultation, avec l’enjeu :

  • de mettre l’accent sur « les émotions que l’on ressent : dégoût, peur, colère, malaise, etc.» Ensuite, identifier certaines causes, telles que, par exemple, « une éducation culpabilisante, mais aussi des antécédents d’expériences négatives, voire traumatiques ». Sans oublier l’importance d’apprendre à faire abstraction des injonctions sociales auxquelles nous sommes sensibles, « qui créent et érigent en standards de beauté ou de pratiques, des choses qui sont en fait éloignées à la fois de nos envies de nos possibilités ».
  • de travailler sur le relâchement, ce qui peut passer par de la relaxation ou toute autre technique;
  • de renforcer l’estime de soi : « avec l’idée de revenir à son intuition, à ses propres envies». De quoi éloigner tout sentiment de culpabilité.

En parler… 

Sans oublier que le fait de communiquer ses appréhensions à son ou sa partenaire apparaît généralement bénéfique. Ceci afin de faire baisser le niveau d’anxiété, d’augmenter celui de la confiance en soi et de remettre le cycle des pensées sous des auspices positives.

  • Source : Interview d’Emma Puech-Hélin

  • Ecrit par : David Picot - Edité par Hélène Joubert

L’anxiété sexuelle : savoir l’identifier pour réussir à la faire taire
Lire la suite
Espérance de vie : plus on est aisé, plus elle est élevée 
Lire la suite
Grossesse : une femme sur quatre a subi des soins irrespectueux à la maternité
Lire la suite
Infections hivernales : pourquoi éviter l’ibuprofène en premier recours ?
Lire la suite
Infertilité : c’est aussi une affaire d’hommes (Vidéo)
Lire la suite
Le chocolat noir pourrait nous aider à rester jeunes
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Infertilité : c’est aussi une affaire d’hommes

SUIVANTE

Infertilité inexpliquée : de quoi s’agit-il ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils