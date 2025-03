L’autosuggestion : la force du positif

« Ça va marcher. Ça va marcher ! »… Faut-il vraiment se persuader d’obtenir tel ou tel résultat pour l’atteindre ? Non, bien sûr. En revanche, l’auto-persuasion ou plus précisément l’autosuggestion, rendue célèbre par la méthode Coué, recèle de nombreux bienfaits psychologiques.

Contrairement aux idées reçues, Emile Coué et sa méthode n’a jamais reposé sur le « quand on veut, on peut ». Ici, point question de volonté donc mais plus exactement du pouvoir – bien plus grand – de l’imagination. Et pour laisser celle-ci s’exprimer, le pharmacien et psychologue originaire de Nancy prônait l’autosuggestion.

Se répéter un mantra

Le principe : l’on implante une idée « par soi-même en soi-même » et chacune de nos pensées peut ainsi devenir une réalité. Dans la limite du raisonnable et du possible, faut-il le préciser… Dans l’esprit, quelle serait la phrase qui résumerait la pensée d’Emile Coué ? « Je vais de mieux en mieux chaque jour ». A répéter comme un mantra de façon parfois, à induire un état de conscience proche de l’autohypnose.

De la pensée à la réalité

Il s’agit donc de se convaincre soi-même, en se répétant une assertion, sur le modèle de la pensée qui créé la réalité. Ou en tout cas, influe sur ses chances de réalisation, grâce en quelque sorte, au fait de mettre en place les conditions d’une volonté profonde et entière pour parvenir à son objectif. Au passage, le principe fonctionne dans les deux sens de pensée : positif comme négatif. Répétez-vous dix fois une phrase comme « je n’y arriverai pas »… Il existe ainsi de fortes chances effectivement que vous échouiez…

Moins de stress ?

Dans ce contexte, si ce processus cognitif d’autosuggestion reste encore mal défini sur le plan scientifique et des mécanismes neuro-cognitifs qu’il sous-tend, il reste empli de nombreux bienfaits : il nous place véritablement dans un état d’esprit positif, avec des impacts potentiels sur notre bien-être au sens large, sur les bonnes ondes envoyées aux autres. Et sans doute, plus précisément, sur la réduction du stress et pourquoi pas le… traitement de la douleur, comme le rapporte une équipe allemande, dans un travail réalisé en 2021.