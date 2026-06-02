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L’avoine, un bon point contre le cholestérol

02 juin 2026

Entre le son, les flocons ou la farine entière, l’avoine fait partie des céréales-stars ! Elle s’avère un précieux allié du petit-déjeuner pour son aspect rassasiant. Sans oublier ses vertus pour le cœur et les vaisseaux. Explications.

L’avoine fait partie de la famille des poacées et au-delà de sa farine, elle nous fournit des flocons, c’est-à-dire ses graines ou du son, le nom donné à l’enveloppe qui entoure celles-ci. Elle se caractérise notamment par sa richesse en fibres, en vitamine B9 et en potassium mais aussi par sa pauvreté en graisses. Pléthore d’études Ces caractéristiques lui confèrent de nombreux bienfaits, en particulier sur le taux de mauvais cholestérol. De multiples travaux scientifiques ont clairement démontré l’impact bénéfique de la consommation d’avoine et de produits à base d’avoine sur le cholestérol sanguin. La première étude réalisée sur le […]

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