Le bicarbonate pour blanchir les dents, vraiment sans danger ?

Le bicarbonate de soude, aussi appelé bicarbonate de sodium, est un produit écologique et entièrement naturel, présent dans de nombreux foyers pour ses multiples usages ménagers et culinaires. Mais a-t-il sa place dans notre salle de bain pour nous aider à blanchir les dents ?
Premier point fondamental à comprendre, il existe deux types de colorations dentaires distinctes. Comme le rappelle le Dr Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), « il y a la coloration propre de la dent et les colorations externes. Ces dernières sont liées à nos habitudes de vie, c’est-à-dire la consommation de café, de thé, de tabac… ».
Le bicarbonate peut effectivement aider à éliminer ces colorations disgracieuses qui se sont installées sur la surface de vos dents. En revanche, le spécialiste insiste sur un point crucial : « le bicarbonate ne va pas modifier la teinte originelle de vos dents, simplement éliminer les colorations déposées sur l’émail. »
En d’autres termes, si vos dents présentent naturellement une teinte légèrement jaunâtre, le bicarbonate ne les rendra pas plus blanches.
Le principal risque de l’utilisation du bicarbonate en poudre réside dans la taille relativement importante de ses grains. « Plutôt qu’un effet polissant, on aura un effet abrasif, continue le Dr Lequart. On risque donc d’éliminer une partie de la couche d’émail. »
Cette mise en garde est d’autant plus importante que « l’émail, une fois éliminé, ne repousse pas. » Une utilisation régulière et excessive de bicarbonate pourrait donc endommager irrémédiablement cette précieuse couche protectrice de nos dents.
Pourtant, certains dentifrices blancheur du commerce contiennent du bicarbonate. Alors, quelle différence ? Elle réside dans la taille des grains de bicarbonate, justement. « Pour les dentifrices, ils sont micro-pulvérisés afin de conserver un aspect polissant et non abrasif. »
Pour ceux qui souhaitent tout de même utiliser cette poudre blanche pour leurs dents, le Dr Lequart propose une approche raisonnable : un brossage avec du bicarbonate une fois toutes les trois semaines. Cette fréquence limitée permettra « d’éliminer et de gommer les colorations déposées par la consommation de café ou de thé », sans trop risquer d’endommager l’émail.
Source : Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
