Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 075 articles

Le bicarbonate pour blanchir les dents, vraiment sans danger ?

01 décembre 2025

Face à la quête du sourire parfait, de nombreuses astuces « maison » circulent sur internet. Parmi elles, l'utilisation du bicarbonate de soude pour blanchir les dents figure en bonne place. Mais cette méthode populaire est-elle réellement efficace ? Et surtout, cette technique naturelle est-elle sans danger pour notre santé bucco-dentaire ?

Le bicarbonate de soude, aussi appelé bicarbonate de sodium, est un produit écologique et entièrement naturel, présent dans de nombreux foyers pour ses multiples usages ménagers et culinaires. Mais a-t-il sa place dans notre salle de bain pour nous aider à blanchir les dents ?

Efficace contre les taches, pas pour blanchir

Premier point fondamental à comprendre, il existe deux types de colorations dentaires distinctes. Comme le rappelle le Dr Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), « il y a la coloration propre de la dent et les colorations externes. Ces dernières sont liées à nos habitudes de vie, c’est-à-dire la consommation de café, de thé, de tabac… ».

Le bicarbonate peut effectivement aider à éliminer ces colorations disgracieuses qui se sont installées sur la surface de vos dents. En revanche, le spécialiste insiste sur un point crucial : « le bicarbonate ne va pas modifier la teinte originelle de vos dents, simplement éliminer les colorations déposées sur l’émail. »

En d’autres termes, si vos dents présentent naturellement une teinte légèrement jaunâtre, le bicarbonate ne les rendra pas plus blanches.

Attention à l’émail

Le principal risque de l’utilisation du bicarbonate en poudre réside dans la taille relativement importante de ses grains. « Plutôt qu’un effet polissant, on aura un effet abrasif, continue le Dr Lequart. On risque donc d’éliminer une partie de la couche d’émail. »

Cette mise en garde est d’autant plus importante que « l’émail, une fois éliminé, ne repousse pas. » Une utilisation régulière et excessive de bicarbonate pourrait donc endommager irrémédiablement cette précieuse couche protectrice de nos dents.

Pourtant, certains dentifrices blancheur du commerce contiennent du bicarbonate. Alors, quelle différence ? Elle réside dans la taille des grains de bicarbonate, justement. « Pour les dentifrices, ils sont micro-pulvérisés afin de conserver un aspect polissant et non abrasif. »

A utiliser avec parcimonie

Pour ceux qui souhaitent tout de même utiliser cette poudre blanche pour leurs dents, le Dr Lequart propose une approche raisonnable : un brossage avec du bicarbonate une fois toutes les trois semaines. Cette fréquence limitée permettra « d’éliminer et de gommer les colorations déposées par la consommation de café ou de thé », sans trop risquer d’endommager l’émail.

  • Source : Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

En cas d’arthrose, ne restez pas sédentaire, bougez !
Lire la suite
Le bicarbonate pour blanchir les dents, vraiment sans danger ?
Lire la suite
Pourquoi les règles peuvent-elles provoquer des maux de tête ?
Lire la suite
VIH : plus de 5 000 contaminations en France en 2024
Lire la suite
Faut-il faire vacciner son chien contre la grippe ?
Lire la suite
La lutte contre le VIH/sida connaît un « revers historique »
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fertilité : tout ce que vous devez savoir sur l’autoconservation des ovocytes

SUIVANTE

Infertilité : qu’est-ce que la médecine de la reproduction ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils