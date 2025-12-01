Le bicarbonate pour blanchir les dents, vraiment sans danger ?

Face à la quête du sourire parfait, de nombreuses astuces « maison » circulent sur internet. Parmi elles, l'utilisation du bicarbonate de soude pour blanchir les dents figure en bonne place. Mais cette méthode populaire est-elle réellement efficace ? Et surtout, cette technique naturelle est-elle sans danger pour notre santé bucco-dentaire ?

Le bicarbonate de soude, aussi appelé bicarbonate de sodium, est un produit écologique et entièrement naturel, présent dans de nombreux foyers pour ses multiples usages ménagers et culinaires. Mais a-t-il sa place dans notre salle de bain pour nous aider à blanchir les dents ?

Efficace contre les taches, pas pour blanchir

Premier point fondamental à comprendre, il existe deux types de colorations dentaires distinctes. Comme le rappelle le Dr Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), « il y a la coloration propre de la dent et les colorations externes. Ces dernières sont liées à nos habitudes de vie, c’est-à-dire la consommation de café, de thé, de tabac… ».

Le bicarbonate peut effectivement aider à éliminer ces colorations disgracieuses qui se sont installées sur la surface de vos dents. En revanche, le spécialiste insiste sur un point crucial : « le bicarbonate ne va pas modifier la teinte originelle de vos dents, simplement éliminer les colorations déposées sur l’émail. »

En d’autres termes, si vos dents présentent naturellement une teinte légèrement jaunâtre, le bicarbonate ne les rendra pas plus blanches.

Attention à l’émail

Le principal risque de l’utilisation du bicarbonate en poudre réside dans la taille relativement importante de ses grains. « Plutôt qu’un effet polissant, on aura un effet abrasif, continue le Dr Lequart. On risque donc d’éliminer une partie de la couche d’émail. »

Cette mise en garde est d’autant plus importante que « l’émail, une fois éliminé, ne repousse pas. » Une utilisation régulière et excessive de bicarbonate pourrait donc endommager irrémédiablement cette précieuse couche protectrice de nos dents.

Pourtant, certains dentifrices blancheur du commerce contiennent du bicarbonate. Alors, quelle différence ? Elle réside dans la taille des grains de bicarbonate, justement. « Pour les dentifrices, ils sont micro-pulvérisés afin de conserver un aspect polissant et non abrasif. »

A utiliser avec parcimonie

Pour ceux qui souhaitent tout de même utiliser cette poudre blanche pour leurs dents, le Dr Lequart propose une approche raisonnable : un brossage avec du bicarbonate une fois toutes les trois semaines. Cette fréquence limitée permettra « d’éliminer et de gommer les colorations déposées par la consommation de café ou de thé », sans trop risquer d’endommager l’émail.