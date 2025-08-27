Generic selectors
Le blues de la rentrée : comment surmonter le retour au travail après les vacances d’été ?

27 août 2025

Les vacances d'été touchent à leur fin, et pour beaucoup d'entre nous, c'est l'heure de reprendre le chemin du bureau. Ce retour à la routine peut souvent s'accompagner d'un sentiment de mélancolie et d’un manque de motivation, communément appelé le « blues de la rentrée ». Voici quelques conseils pour adoucir cette transition.

Les premiers jours qui suivent le retour au travail s’accompagnent souvent d’un sentiment d’ennui, de difficultés à se mettre au boulot… Premier conseil : réajustez vos attentes. Rappelez-vous que si les vacances sont agréables, le travail a aussi ses avantages. Au-delà de l’aspect financier, il peut être source de satisfaction personnelle et d’interactions sociales.

Fixez-vous des objectifs simples

Pour votre première semaine de reprise, allez-y en douceur. Etablissez des objectifs réalistes et simples. Planifiez votre temps de manière à pouvoir les atteindre sans vous surcharger. Et n’oubliez pas de prévoir des moments sympas en dehors du travail pour faire durer un peu l’été (un verre en terrasse entre amis…).

Troisième conseil : maintenez des routines saines

Pendant vos vacances, vous avez probablement adopté des habitudes plus saines : plus de sommeil, plus d’activités physiques, moins de temps d’écran… Essayez de conserver certaines de ces bonnes habitudes dans votre routine de travail. Cela pourrait inclure de se coucher plus tôt, de partager un repas avec vos proches, ou de limiter votre consommation de réseaux sociaux.

Planifiez votre prochaine « pause »

L’un des meilleurs moyens de garder le moral est d’avoir quelque chose à attendre avec impatience. Commencez à planifier votre prochain week-end prolongé. L’anticipation d’un moment agréable peut vous aider à garder le moral.

  • Source : Macquarie University

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Hélène Joubert

