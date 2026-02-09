Accueil » Médecine » Santé bucco-dentaire » Le bruxisme, pourquoi mes dents grincent…
Environ 8 % de la population adulte serait concernée par le bruxisme, c’est-à-dire, définit l’Académie nationale de Médecine, par des « mouvements rythmiques des mâchoires étroitement serrées l’une contre l’autre, avec serrement intempestif des dents, observé en dehors des périodes de mastication », le plus souvent au cours du sommeil. Il fait d’ailleurs partie des troubles du sommeil ou parasomnies.
Le bruxisme se caractérise par un grincement des dents du bas contre celles du haut ou par le serrement continu des mâchoires, avec des muscles manducateurs – qui nous servent à mastiquer – contractés en permanence. Au point de s’accompagner d’au moins un des symptômes suivants :
Les causes du bruxisme ne sont pas tout à fait cernées. L’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) en dégage toutefois de deux types :
Comme le souligne également l’UFSBD, « le bruxisme en lui-même ne se traite pas. On ne traite que ses conséquences ». Et ce à travers une prise en charge qui vise à prévenir l’usure des dents et les douleurs. Ainsi, pour limiter ou prévenir les effets des grincements (sur les dents naturelles ou sur les prothèses), la pose d’orthèses ou gouttières, est généralement privilégiée.
Pour le reste, chez un patient stressé, il pourra également être proposé la mise en place de techniques de relaxation (sophrologie…). Quant au recours à la toxine botulique, prescrite pour relâcher les tensions des muscles manducateurs, elle peut être envisagée par le médecin, en présence de formes majeures et donc de douleurs très importantes.
Source : Dictionnaire de l’Académie nationale de Médecine – UFSBD - Le Bruxisme : Étiologies et Traitements complémentaires au port de la gouttière / DEAN Agathe - p. (74) : ill. (21) ; réf. (119).
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.