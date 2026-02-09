Generic selectors
Le bruxisme, pourquoi mes dents grincent…

09 février 2026

Les patients qui en souffrent évoquent souvent l’impression d’avoir des dents « trop courtes » ! Comme limées, voire usées ! Un signe évocateur de ce que les spécialistes appellent le bruxisme, caractérisé par des dents qui grincent, la nuit. Pour quelles raisons ?

Environ 8 % de la population adulte serait concernée par le bruxisme, c’est-à-dire, définit l’Académie nationale de Médecine, par des « mouvements rythmiques des mâchoires étroitement serrées l’une contre l’autre, avec serrement intempestif des dents, observé en dehors des périodes de mastication », le plus souvent au cours du sommeil. Il fait d’ailleurs partie des troubles du sommeil ou parasomnies.

Quels symptômes ? 

Le bruxisme se caractérise par un grincement des dents du bas contre celles du haut ou par le serrement continu des mâchoires, avec des muscles manducateurs – qui nous servent à mastiquer – contractés en permanence. Au point de s’accompagner d’au moins un des symptômes suivants :

  • une usure des dents, de l’émail ou de la dentine – située sous l’émail – avec potentiellement une sensibilité de la dent aux changements de température et aux aliments acides voire une atteinte du nerf, jusqu’à une fracture de la dent ;
  • la présence – non systématique – de bruits dentaires lors des frictions ;
  • une douleur ou un inconfort au niveau des muscles de la mâchoire.

Deux grandes causes 

Les causes du bruxisme ne sont pas tout à fait cernées. L’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) en dégage toutefois de deux types :

  • une altération de l’occlusion dentaire, c’est-à-dire des dents qui ne s’emboitent pas parfaitement, ce qui créé une gêne et ce besoin de « trouver une position plus confortable» ;
  • un comportement d’effort lié au stress (physique, émotionnel, …) ou à une concentration intense, qui amène à serrer les dents en continu.

Gouttière 

Comme le souligne également l’UFSBD, « le bruxisme en lui-même ne se traite pas. On ne traite que ses conséquences ». Et ce à travers une prise en charge qui vise à prévenir l’usure des dents et les douleurs. Ainsi, pour limiter ou prévenir les effets des grincements (sur les dents naturelles ou sur les prothèses), la pose d’orthèses ou gouttières, est généralement privilégiée.

Relaxation 

Pour le reste, chez un patient stressé, il pourra également être proposé la mise en place de techniques de relaxation (sophrologie…). Quant au recours à la toxine botulique, prescrite pour relâcher les tensions des muscles manducateurs, elle peut être envisagée par le médecin, en présence de formes majeures et donc de douleurs très importantes.

  • Source : Dictionnaire de l’Académie nationale de Médecine – UFSBD - Le Bruxisme : Étiologies et Traitements complémentaires au port de la gouttière / DEAN Agathe - p. (74) : ill. (21) ; réf. (119).

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

