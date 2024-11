Le café est-il vraiment risqué pour les enfants ?

Pour beaucoup de parents, la tasse de café matinale est un rituel immuable. Par mimétisme, beaucoup d’enfants aimeraient bien faire comme maman ou papa. On vous explique pourquoi ce n’est pas une bonne idée.

C’est connu, le café n’est pas une boisson pour les enfants, mais sait-on pourquoi ? Le principal inconvénient du café pour les plus jeunes est sa teneur en caféine. Caféine qui n’est d’ailleurs pas simplement présente dans le café, mais aussi dans le thé, de nombreux sodas ou tout simplement le chocolat.

Trop fort pour des petits

Les effets excitants de la caféine sont bien connus. En fait, ces effets sont les mêmes pour vous et pour vos enfants. A une différence près : comme les jeunes enfants sont plus petits, il faut moins de caféine pour affecter leur fonctionnement. Les plus âgés et les adolescents sont également encore en développement et l’impact de la caféine sur leur système nerveux et cardiovasculaire n’est pas à négliger.

Ainsi sur les organismes les plus jeunes, les effets indésirables peuvent être nombreux et exacerbés :

Troubles du rythme cardiaque;

Anxiété, agitation et nervosité ;

Déshydratation ;

Maux de tête ;

Troubles du sommeil ;

Tremblements ;

Problèmes digestifs.

Pas avant 12 ans

A tel point qu’aux Etats-Unis, l’Académie de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent affirme « qu’il n’existe actuellement aucune dose de caféine sûre et prouvée pour les enfants de moins de 12 ans et que tous les enfants de moins de 18 ans devraient éviter complètement les boissons énergisantes ».

De ce côté-ci de l’Atlantique, les recommandations sont moins fermes. L’Autorité européenne de sécurité des aliments conseille de ne pas dépasser 3 mg de caféine par kg et par jour pour les enfants et les adolescents. Ainsi, pour un enfant de 20kg, il convient donc de ne pas dépasser 60mg par jour.

En clair, la caféine n’est pas totalement indiquée à votre enfant… Mais dites-vous qu’il en consomme sûrement déjà, en buvant du soda ou en mangeant du chocolat. Souvenez-vous simplement qu’une tasse de café filtre de 12cl en renferme près de 100mg contre 20mg pour un verre de soda et à peine 5mg pour une tasse de chocolat chaud. Privilégiez donc le chocolat.