Le Covid-19 fait vieillir les vaisseaux sanguins, en particulier chez les femmes

29 août 2025

Selon une étude publiée dans le European Heart Journal, une infection au Covid-19 peut entraîner un vieillissement des vaisseaux sanguins d'environ cinq ans, en particulier chez les femmes. Augmentant ainsi le risque cardiovasculaire global.

Les vaisseaux sanguins se rigidifient progressivement avec l’âge, mais une nouvelle étude suggère que le Covid-19 pourrait accélérer ce processus. Ce travail, mené par la Pre Rosa Maria Bruno de l’Université Paris Cité, suggère que le SARS-CoV-2 pourrait faire vieillir nos vaisseaux sanguins de manière prématurée. Ce phénomène, appelé « vieillissement vasculaire précoce », pourrait augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, notamment d’accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques.

Les femmes en première ligne

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont suivi 2 390 personnes de 16 pays différents, réparties en quatre groupes : celles n’ayant jamais eu le Covid, celles ayant eu un Covid léger, celles hospitalisés pour Covid, et celles admises en soins intensifs. Les chercheurs ont constaté que tous les groupes ayant été infectés présentaient des artères plus rigides que le groupe non infecté. Cet effet était plus prononcé chez les femmes et chez les personnes souffrant de symptômes persistants de Covid long.

Chez les femmes ayant présenté un Covid léger, l’augmentation moyenne de la rigidité artérielle équivalait à un vieillissement d’environ cinq ans, avec une augmentation de 3 % du risque de maladie cardiovasculaire pour une femme de 60 ans.

La Pre Bruno explique que le virus du Covid-19 agit sur des récepteurs spécifiques présents dans les vaisseaux sanguins, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement vasculaire et un vieillissement accéléré.

La différence entre hommes et femmes pourrait s’expliquer par des variations dans la réponse immunitaire. Les femmes développent une réponse plus rapide et plus robuste, ce qui peut les protéger des infections. Cependant, cette même réponse peut également accroître les lésions vasculaires après l’infection initiale.

Bien que préoccupants, ces résultats ouvrent des pistes pour la prévention et le traitement. Comme le rappellent les auteurs, le vieillissement vasculaire est facile à mesurer et peut être traité grâce à des traitements largement disponibles, tels que des changements de mode de vie, des médicaments hypotenseurs et hypocholestérolémiants.

Par ailleurs, ils précisent que la vaccination semble jouer un rôle protecteur : les personnes vaccinées contre le Covid-19 présentaient généralement des artères moins rigides que celles non vaccinées.

  • Source : https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Covid-infection-ages-blood-vessels-especially-in-women

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Hélène Joubert

