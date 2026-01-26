Generic selectors
Le hoquet, un phénomène le plus souvent bénin

26 janvier 2026

Le hoquet est un phénomène très courant que chacun a déjà expérimenté. Il est provoqué par une contraction involontaire et brutale du diaphragme, le principal muscle de la respiration. Cette contraction entraîne une inspiration rapide immédiatement interrompue par la fermeture des cordes vocales. Ce mécanisme est coordonné par le système nerveux et reste encore en partie mystérieux.

Dans la grande majorité des cas, le hoquet est banal. Il peut survenir après un repas trop copieux ou trop rapide, la consommation d’alcool ou de boissons gazeuses, un épisode de stress ou une émotion soudaine. On parle alors de hoquet aigu. Il est parfois bruyant et gênant, mais il disparaît toujours spontanément en quelques minutes ou quelques heures. Aucun traitement médical n’est nécessaire.

Chez le bébé, le hoquet est très fréquent, notamment après la tétée ou le biberon, car il avale de l’air en buvant. Il est sans douleur, sans danger, et s’arrête généralement de lui-même, souvent après un rot.

Quand s’inquiéter ?

Plus rarement, le hoquet peut devenir chronique. C’est le cas lorsqu’il dure plus de deux jours ou lorsqu’il revient régulièrement sur plusieurs semaines. Ce type de hoquet peut perturber le sommeil, l’alimentation et la vie quotidienne, et surtout révéler un problème de santé sous-jacent. C’est pourquoi il est alors préférable de consulter un médecin.

La cause la plus fréquente du hoquet chronique est une irritation de l’œsophage, le plus souvent liée à un reflux gastro-œsophagien. D’autres causes existent, plus rares, comme certaines maladies neurologiques, des atteintes du thorax ou de l’abdomen, la prise de certains médicaments ou, plus exceptionnellement, un facteur psychologique. Il arrive aussi qu’aucune cause précise ne soit retrouvée.

  • Source : Association française de formation médicale continue en gastro entérologie – Ameli.fr

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Le hoquet, un phénomène le plus souvent bénin
