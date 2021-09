Le sepsis, un tueur encore largement méconnu en France

Un dysfonctionnement massif des organes provoqué par une réponse immunitaire excessive à une infection grave. Voici le sepsis. S’il tue chaque année 11 millions de personnes dans le monde, seulement 7% des Français en auraient entendu parler.

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sepsis ce 13 septembre, bioMérieux, laboratoire spécialisé dans la mise au point de diagnostics in vitro, et The UK Sepsis Trust* ont mené une enquête** dans 5 pays européens, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suède. Le résultat révèle un constat inquiétant, en particulier pour l’Hexagone : les adultes sont encore trop nombreux à ignorer l’existence même de cette maladie.

Ainsi, « 52% seulement des personnes interrogées dans l’étude ont entendu parler du sepsis, ce qui représente le taux de notoriété le plus faible par rapport aux autres maladies citées lors de l’étude », notent les auteurs. Mais « le degré de connaissance varie considérablement d’un pays à l’autre : alors qu’il est très élevé au Royaume-Uni (82 %) et en Allemagne (83 %), il est plus faible en Suède (55 %) et nettement inférieur en Italie (33 %) et en France (7 %) ».

Une connaissance partielle

Même parmi ceux ayant entendu parler du sepsis, la méconnaissance règne. « Parmi une liste proposée de symptômes, seulement 56 % de (cette population) en connaît au moins un ». Et « seules 2 tiers (66 %) de ces personnes recommanderaient d’appeler les urgences ou de s’y rendre directement, ce qui est pourtant le bon réflexe à avoir ».

« Nous appelons tous les gouvernements européens à faire de la sensibilisation au sepsis une priorité, ce qui est d’autant plus pertinent dans le contexte de pandémie de Covid-19 », souligne le Dr Ron Daniels Bem, fondateur de The UK Sepsis Trust.

Les symptômes du sepsis

Selon l’Institut Pasteur, le sepsis se caractérise « par au moins deux des symptômes suivants : fièvre ou hypothermie, respiration et rythme cardiaque accélérés, augmentation ou diminution du nombre de globules blancs du sang ». L’ONG Sepsis Alliance ajoute à cette liste « une confusion » ainsi qu’une « forte douleur et/ou des difficultés à respirer ».

A noter : En France, la mortalité des patients atteints d’un sepsis est de 27%, mais la mortalité de la forme la plus grave (le choc septique) peut atteindre 50%.

*organisation caritative de renommée internationale dont l’objectif est de contribuer à mettre fin aux décès évitables dus au sepsis

**Enquête en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 7701 adultes âgés de 18 ans et plus dans 5 pays (entre le 1er et le 22 juin 2021)