Le sexe, un remède contre la migraine !

« Pas ce soir, j’ai mal à la tête… » Les liens entre la migraine et les relations sexuelles apparaissent volontiers résumés à travers ce gimmick bien connu. Mais la réalité est plus complexe, à tel point que dans certains cas, l’orgasme pourrait se muer en traitement efficace !

En 2013, une équipe allemande du département de neurologie de l’Université du Münster s’est attaquée au sujet de la céphalée et du sexe en envoyant un questionnaire à des patients souffrant de deux types de maux de tête : la migraine dans un cas et dans l’autre, la très douloureuse algie faciale ( un trouble neurologique caractérisé par des crises douloureuses intenses et soudaines touchant un côté du visage).

Résultat : parmi les patients migraineux, si un tiers a constaté une aggravation après une relation sexuelle, deux-tiers ont rapporté une amélioration. Dans le groupe “algies faciales”, même constat : une partie (37 %) fait aussi état d’un progrès, à la suite d’un rapport sexuel. Autant de données qui suggèrent effectivement que l’activité sexuelle peut entraîner un soulagement partiel ou complet des maux de tête. En tout cas chez certains patients.

Les endorphines en antidouleur

L’explication se nomme endorphine, une substance neurochimique – souvent appelée l’hormone du bien-être ou du plaisir – libérée par le cerveau, après l’orgasme. A l’image d’un opioïde, elle va ainsi agir contre la douleur, associée en l’occurrence au mal de tête. Et ce, d’autant plus facilement que les centres cérébraux de l’orgasme et de la douleur sont en partie les mêmes, au niveau notamment du cortex et de l’hypothalamus.

Au passage l’endorphine ne serait pas la seule à intervenir. En effet, lors d’une crise migraineuse, les taux de dopamine et de sérotonine, deux neurotransmetteurs également associés au bien-être apparaissent généralement au plus bas. Avant de remonter lors de l’activité sexuelle. Et de soulager bien des maux.

Oublier la douleur…

Seulement, comme l’a montré l’étude allemande, l’activité sexuelle en remède de la migraine ne fonctionne pas chez tous les patients. Comme le préconise les auteurs : « si vous êtes prêt à expérimenter pour voir si l’activité sexuelle améliore ou aggrave votre crise de migraine, allez-y de façon progressive ». Par exemple, en prolongeant les préliminaires.