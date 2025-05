Le stress entraîne-t-il vraiment des ulcères ?

« Faire un ulcère… » Volontiers employée dans le langage courant, l’expression renvoie à un stress aigu ou chronique qui serait susceptible de provoquer une forme de plaie au niveau de l’estomac. Info ou intox ?

Comme le précise l’Académie nationale de médecine, un ulcère correspond à « une perte de substance » d’une muqueuse. En particulier, au niveau de la paroi interne du duodénum, la première partie de l’intestin grêle, celle qui reçoit la nourriture partiellement digérée venant de l’estomac. Elle se trouverait ainsi en première ligne lors d’un stress intense, « à s’en tordre les boyaux » ou jusqu’à « provoquer un ulcère » !

Deux facteurs

Alors, les facteurs psychologiques influent-ils vraiment sur le risque d’ulcère duodénal ? Contrairement aux idées reçues, la réponse prend la forme d’un grand “non”. Et pour cause, deux causes principales expliquent la survenue de cette affection :

– La présence de la bactérie Helicobacter pylori, qui colonise uniquement la muqueuse de l’estomac et provoque une inflammation. Elle est « le plus souvent contractée par la bouche dans l’enfance », précise l’Assurance-maladie. « Résistante à l’acidité gastrique, elle peut donc infecter l’estomac » et entraîner une inflammation chronique. Selon l’institut Pasteur, « l’infection par H. pylori est responsable de 95 % des ulcères duodénaux » et de 70 % des ulcères gastriques !

– La prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), à l’image de l’aspirine ou l’ibuprofène. Ces molécules s’avèrent en effet « agressives » (dixit l’Assurance-maladie) pour l’estomac, dans la mesure où elles inhibent des enzymes qui altèrent ses mécanismes de défense.

« Jamais » !

Deux bonnes raisons qui excluent donc le stress de la liste des coupables. Quant à l’alcool, il est classé parmi les « causes rares ». En revanche, comme il l’est également rappelé sur l’Encyclopédie médicale libre pour étudiants et professionnels de santé, un ulcère n’est « jamais déclenché par un stress psychique ».