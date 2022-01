Le sucre : à quel moment en manger ?

Lorsque l’on évoque le sucre, on pense à celui en poudre et blanc. Même s’il fait partie des aliments à consommer le plus modérément possible, quel est le meilleur moment de la journée pour le consommer ?

Le Programme national nutrition santé (PNNS) recommande de « limiter les boissons sucrées, les aliments gras, sucrés, salés et ultra-transformés ». Le sucre blanc en fait évidemment partie, puisqu’il est dépourvu d’intérêt nutritionnel. Il n’offre ni vitamines, ni minéraux, ni fibres ni anti-oxydants mais contient 4 calories par grammes. Soit 24 calories par morceau de sucre.

Toutefois, le fait de manger du sucre, en poudre ou contenu dans des boissons sucrées ou dans des aliments transformés sucrés comme des biscuits, des gâteaux ou autres brioches, procure un bien-être moral. Il ne s’agit donc pas de s’en priver totalement mais de les limiter.

17 heures, moment idéal

Alors quitte à en consommer peu, mieux vaut choisir le moment de les manger. Existe-t-il un moment idéal ? Eh bien oui. Mais d’abord, il faut savoir que pour s’endormir le soir, notre corps fait appel à une hormone, la mélatonine, qui permet de se mettre au repos. Pour produire la mélatonine, il faut d’abord produire de la sérotonine, un neurotransmetteur destiné à calmer, détendre. Et pour produire celle-ci, l’organisme a besoin de tryptophane, un acide aminé présent via les protéines alimentaires. Si l’apport en protéines du matin et du midi est insuffisant, alors l’endormissement est plus difficile le soir. C’est là que le sucre entre en scène.

Augmenter le taux de sucre fait produire de l’insuline au corps pour faire baisser la glycémie. Mais cela a aussi pour effet de permettre au tryptophane présent dans l’organisme d’agir davantage. Et donc grâce au pic d’insuline, de fabriquer les hormones du sommeil.

« C’est l’après-midi, à partir de 17 heures, que la prise de sucres en général, les glucides, permet de produire de la sérotonine et ensuite de la mélatonine, nécessaires à l’endormissement le soir », indique le Dr Didier Chos président de l’Institut Européen de Diététique et Micronutrition. Le goûter est donc bien le meilleur moment pour s’octroyer une douceur. Attention toutefois à ne pas exagérer et à privilégier les sucres naturels contenus dans les fruits.