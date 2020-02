De la famille des opiacés, le Tramadol diminue efficacement la douleur. Mais il présente des effets indésirables notoires. Des chercheurs chinois ont démontré une augmentation du risque de fracture de la hanche associée à ce traitement.

Décidément, le Tramadol fait parler de lui ces temps-ci. Le 16 janvier, cet antalgique faisait l’objet d’une limitation des prescriptions à 3 mois en France, contre 1 an auparavant. Une mesure prise par l’Agence national de sécurité du médicament (ANSM), en raison des risques liés au mésusage de ces comprimés et à leur fort degré addictif. Quelques mois plus tôt, le 30 août, ce médicament étaient accusé d’augmenter le risque d’hypoglycémie.

Aujourd’hui, le tramadol pourrait bien surexposer les patients à la fracture de la hanche. Pour le prouver des chercheurs ont comparé l’effet du tramadol, de la codéine, du naxoprène, de l’ibuprofène, du célécoxib et de l’etoricoxib, auprès de volontaires âgés de 50 ans et plus.

Pendant une année de suivi, 518 fractures de la hanche ont été rapportées auprès des 146 956 participants sous Tramadol. Soit 1,5 nouvelle fracture pour 1 000 volontaires, concernant la prise de tramadol comparée à celle de naxoprène, de d’ibuprofène, de célécoxib et d’etoricoxib.

Un risque significatif donc. « Les fractures de la hanche augmentent le risque de comorbidités, de mortalité et représentent un coût pour les systèmes de santé », rappelle le Pr Guangha Lei, principal auteur de l’étude (Xiangya Hospital, Central South University, Chine). En effet ces fractures exposent les malades à un sur-risque de chute, mais aussi de complications cardiaques, respiratoires et infectieuses. Des épisodes de démences, de troubles cognitifs voire de maladie d’Alzheimer sont aussi fréquents. « Le risque de fracture de la hanche associé au tramadol doit être intégré dans les recommandations et la prise en charge thérapeutique. »

A noter : le Tramadol fait partie de la liste des molécules opioïdes dont la consommation s’affiche à la hausse en France.