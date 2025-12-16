Les 10 additifs alimentaires à éviter absolument

Les additifs alimentaires, souvent ajoutés pour prolonger la durée de conservation ou améliorer la texture des produits, sont présents dans une multitude d'aliments industriels. Bien que jugés « acceptables » par les autorités, certains présentent des risques importants pour la santé, surtout lorsqu’ils sont consommés régulièrement. Voici ceux qu’il vaut mieux éviter au quotidien et pourquoi.

Nitrates et nitrites (E249, E250, E251, E252). Utilisés principalement comme conservateurs dans les charcuteries, les nitrates et nitrites sont associés à un risque accru de cancer colorectal. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) les classe parmi les substances cancérogènes probables.

Glutamate monosodique (E621). Présent dans de nombreux produits salés comme les plats préparés, le glutamate est un rehausseur de goût très controversé. À forte dose, il peut affecter les neurones et est particulièrement déconseillé chez les enfants, en raison justement de ses effets neurotoxiques potentiels.

Dioxyde de titane (E171). Ce colorant, largement utilisé pour blanchir les bonbons, les pâtisseries et même les médicaments, sera interdit dans les produits alimentaires dès 2026 en raison de son caractère potentiellement cancérogène. Pourtant, il reste encore autorisé dans certains produits cosmétiques.

Colorants azoïques (E102, E104, E110, E122, E124, E129). Ces colorants, fréquemment retrouvés dans les bonbons et confiseries, sont suspects de favoriser l’hyperactivité et les troubles du comportement chez les enfants.

Caramels (E150c, E150d). Ces colorants de caramels, produits à partir de sucre, d’ammoniac et de sulfites, sont souvent présents dans les sodas, sauces et bières ambrées. Ils contiennent des substances potentiellement cancérogènes, telles que le 4-méthylimidazole (4-MEI), dont la présence est suspectée par l’OMS.

Parabens (E214, E216, E217). Bien connus dans les cosmétiques, les parabens sont aussi utilisés comme conservateurs dans l’alimentation. Ces substances, classées comme perturbateurs endocriniens, peuvent interférer avec les hormones et sont suspectées de favoriser certains cancers, notamment celui du sein.

Phosphates (E300, E400). Les phosphates, présents dans les sodas, les fromages industriels et certaines charcuteries, sont liés à des risques cardiovasculaires et rénaux. En excès, ils peuvent aussi augmenter les risques de cancer.

Carraghénanes (E407). Utilisés comme épaississants dans des produits comme les yaourts et les glaces, ces additifs sont suspects de favoriser l’inflammation intestinale, des allergies et, à long terme, le cancer du côlon.

Sulfites (E220, E221, E222). Les sulfites, souvent utilisés pour conserver les fruits secs, les vins et les légumes en conserve, peuvent provoquer des réactions allergiques graves, notamment chez les personnes asthmatiques. Ils sont également soupçonnés de nuire à la flore intestinale.

Benzoates de sodium (E211). Le benzoate de sodium est utilisé comme conservateur dans de nombreux produits, dont les boissons gazeuses et les sauces. Il est suspecté de favoriser l’hyperactivité et d’autres troubles comportementaux chez les enfants. En combinaison avec de la vitamine C, il peut aussi former des composés potentiellement cancérogènes.