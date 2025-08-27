Les canicules à répétition accélèrent notre vieillissement autant que le tabac ou l’alcool

Une étude publiée dans la revue Nature Climate Change vient de mettre en lumière un effet méconnu des vagues de chaleur extrême : elles accélèrent notre vieillissement biologique. Plus inquiétant encore, cette accélération serait comparable à celle provoquée par une consommation régulière de tabac ou d'alcool.

Selon un travail conduit durant 15 ans, l’exposition à long terme à des épisodes de chaleur extrême accélère le processus de vieillissement de notre corps. Cette étude, publiée le 26 août dans Nature Climate Change, suggère qu’une exposition même modérée aux vagues de chaleur augmente notre âge biologique, comparable à la consommation régulière de tabac ou d’alcool. En clair, plus les individus sont exposés, plus leurs organes vieillissent.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques de l’Université de Hong Kong ont analysé les résultats de nombreux examens médicaux (tests de fonction hépatique, pulmonaire et rénale, de tension artérielle et d’inflammation…) de près de 25 000 personnes entre 2008 et 2022. Ces données leur ont permis de calculer l’âge biologique des participants, qu’ils ont ensuite comparé aux températures cumulées totales auxquelles ces personnes avaient été exposées en fonction de leur adresse au cours des deux années précédant leur visite médicale.

Le constat est frappant : pour chaque exposition supplémentaire de 1,3°C, environ 0,023 à 0,031 année était ajoutée à l’horloge biologique des participants. « Bien que le chiffre puisse sembler faible, au fil du temps et à l’échelle des populations, cet effet peut avoir des implications significatives pour la santé publique », explique Cui Guo, épidémiologiste environnementale à l’Université de Hong Kong et auteure principale de l’étude.

Des populations plus vulnérables que d’autres

L’étude révèle également que certains groupes sont plus touchés que d’autres. Les travailleurs manuels et les personnes vivant dans les zones rurales ont subi les impacts sanitaires les plus importants, « probablement parce qu’ils ont moins accès à la climatisation », notent les auteurs. Lesquels ajoutent que « l’âge n’est pas seulement une question de temps. Des études antérieures ont établi un lien entre plusieurs facteurs, notamment le stress environnemental et social, la génétique et les interventions médicales, ainsi que les signes de changements physiologiques liés au vieillissement. Ces changements augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète et de démence. Cette étude est un signal d’alarme : nous sommes tous vulnérables aux effets néfastes du changement climatique sur notre santé. Elle renforce les appels à une réduction urgente et drastique des émissions de gaz à effet de serre. »