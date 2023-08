Les indispensables du sac de randonnée

Distance à parcourir, météo, topographie des lieux… Même à la journée ou demi-journée, une randonnée ne s’improvise pas. Elle nécessite en effet un équipement adapté. Tour d’horizon des « indispensables » du sac à dos.

En premier lieu, il s’agit d’adapter le volume du sac à dos à la durée du circuit. Inutile d’emporter un chargement trop volumineux – et donc potentiellement lourd et encombrant – pour une sortie d’une demi-journée. Sans compter que « plus il est gros, plus on a tendance à le charger », rapportent les représentants de la Fédération française de randonnée (FFR).

Ensuite, encore faut-il savoir organiser le rangement du sac, pour un équilibre optimal. La règle principale ? « Le poids doit être réparti de façon à ce que le centre de gravité du sac soit le plus près possible du corps, ni trop bas, ni trop haut. Ainsi, les objets lourds sont calés dans le sac, côté dos, et ce qui est plus léger, côté extérieur du sac », préconise la FFR.

1,5 litre d’eau

Pour une sortie à la journée ou à la demi-journée et quel que soit le temps au moment du départ, prévoyez toujours d’emporter avec vous, un équipement de base. Tout d’abord, des lunettes de soleil, un tube de crème solaire, une casquette ou un chapeau pour vous protéger du soleil. Au rayon vêtements : un poncho contre la pluie, un pull ou une veste en fibres polaires, fine ou épaisse, selon la saison et la température.

Contre le risque de fringale, pensez à quelques vivres comme du pain d’épices, des barres de céréales ou des fruits secs. Et bien sûr, si vous partez à la journée, n’oubliez pas le pique-nique. Quelques idées au passage : une salade composée, œufs durs, carottes crues, sandwich jambon-beurre… Quant à l’eau, envisagez 1,5l minimum par personne. Enfin, vous pouvez aussi glisser quelques éléments de sécurité comme un sifflet et une couverture de survie. Sans oublier, sait-on jamais, du papier hygiénique. Et les randonneurs chevronnés vous diront de glisser une paire de lacets de chaussures ! Au cas où…