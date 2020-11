Les piles boutons, un danger pour les enfants

Présentes dans de nombreux objets du quotidien, tels que les télécommandes, montres, appareils photos mais aussi livres musicaux et jouets, les piles boutons représentent un grand danger pour les petits. Leur ingestion peut provoquer un étouffement mais aussi de graves lésions internes. Rappel.nNontawat

Noël correspond à l’arrivée de nombreux cadeaux et objets nouveaux dans la maison. De plus en plus souvent électroniques, les jouets et autres présents fonctionnent souvent à l’aide de piles boutons. Petites, rondes et plates, elles exposent les enfants en bas âge à des conséquences sérieuses pour leur santé, voire à la mort.

Pourquoi ? Tout d’abord, comme pour n’importe quel petit objet, il peut être mis dans la bouche et obstruer les voies respiratoires. Même en l’absence d’obstruction, l’ingestion d’une pile bouton peut entraîner très rapidement la formation de lésions potentiellement mortelles chez l’enfant.

Les lésions induites par les piles boutons sont liées au courant électrique au contact des tissus muqueux. Elles apparaissent au niveau œsophagien dès les 15 premières minutes avec une atteinte nécrosante, qui peut atteindre l’aorte dans un délai de quelques heures.

Prévenir

Afin d’éviter tout risque, la DGCCRF, qui mène actuellement une enquête sur les emballages de piles boutons et des contrôles sur la sécurisation des compartiments dans les jouets électriques, recommande les mesures suivantes :

– Ne laissez jamais des piles boutons à la portée d’un enfant, même si elles sont emballées ;

– vérifiez que les compartiments à piles sont bien sécurisés et ne peuvent pas être ouverts facilement, et, dans le cas contraire, ne laissez pas les objets les contenant à disposition d’un enfant. En effet, sur 82 jouets électriques contrôlés par la DGCCRF au cours de l’année 2019, 9 se sont révélés non conformes et dangereux du fait de l’accessibilité des piles boutons ;

– privilégiez l’achat d’appareils dont le compartiment à piles est sécurisé (par exemple, présence d’une vis ou nécessité d’accomplir deux manœuvres indépendantes pour l’ouvrir).

En cas d’ingestion, même supposée, réagissez sans délai. Chaque minute compte !

– Appelez IMMEDIATEMENT un Centre antipoison ou le 15 qui vous indiquera la marche à suivre ;

– Conduisez votre enfant dans le service d’urgence indiqué par le Centre antipoison/le 15, qui lui transmettra le protocole à suivre.

A noter : En avril 2021, les règles techniques encadrant la sécurité des emballages des jouets/piles seront renforcées : en plus de la présence des avertissements et pictogrammes de prévention, les emballages devront être conçus à l’épreuve des enfants.