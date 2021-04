Faut-il offrir une tablette tactile à un tout-petit ?

Les écrans sont omniprésents et les fabricants les proposent pour tous les âges. Il existe ainsi des tablettes tactiles destinées aux enfants, et ce, dès le plus jeune âge. Que faut-il en penser ?

De quoi s’agit-il ? Les parents les appellent les « kidspads ». Plates, pratiques et ergonomiques, les tablettes tactiles destinées à nos petits sont des reproductions à l’identique de celles des grands. A quelques nuances près toutefois : elles sont plus colorées, plus résistantes aux chocs – il vaut mieux… – et adaptées à chaque tranche d’âge. Ce qui permet d’en vendre plusieurs, à mesure que les enfants prennent de l’âge.

Elles permettent de jouer, d’écouter de la musique, de regarder des dessins animés et de télécharger des applications par dizaines. La gamme des tablettes disponibles commence à partir de… 18 mois ! D’autres sont adaptées aux 5-8 ans, avec des jeux davantage axés sur le français, la lecture, les mathématiques. Les plus grands pour leur part, préféreront sûrement les versions dotées d’un navigateur Internet « spécial enfants ». Ce qui signifie que ses possibilités d’accès sont limitées à des sites adaptés à leur âge.

Accompagnez l’enfant en fonction de son âge

Particulièrement ludiques, ces tablettes ne font pas l’unanimité auprès des spécialistes de l’enfance. « Elles sont effectivement bien conçues pour les petits, mais elles font entrer un écran supplémentaire dans la maison », nous explique Valérie P., psychologue en Loire-Atlantique. Sans compter que les écrans sont largement déconseillés aux moins de 3 ans.

« Les parents qui seraient tentés par cet objet doivent donc être vigilants ». De quelle façon ? « Il est préférable d’accompagner son enfant, en restant auprès de lui lorsqu’il joue. D’autant plus s’il est petit, bien sûr. Aux plus grands, accordez une heure limite à partir de laquelle la tablette devra être éteinte. Et veillez-y. Enfin bien sûr, ne leur laissez pas la tablette le soir, lorsqu’ils se trouvent seuls dans leur chambre. Dirigez-les plutôt vers un livre. »