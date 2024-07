Les vacances : pourquoi ça se prépare en famille ?

Nombreux sont les parents, au moment des préparatifs de départ en vacances, qui excluent leurs enfants, par peur qu’ils ne les dérangent. Et si impliquer les enfants était en réalité un gain de temps ? On vous explique pourquoi.

Vous avez remarqué ? Les enfants font plus facilement des caprices ou des bêtises quand vous recevez du monde ou quand vous organisez une sortie un peu exceptionnelle. Sachez qu’ils ne cherchent pas à gâcher exprès votre plaisir. Leur comportement inhabituel traduit simplement leur anxiété face à la nouveauté. Croiser de nouveaux visages, manger et dormir dans de nouveaux lieux, etc. bouscule leurs repères. D’où l’importance, à quelques jours ou semaines de votre départ en vacances, d’en parler avec eux.

« L’élaboration de projets communs contribue à construire le sentiment de confiance car elle suscite une dynamique de groupe vers un but clairement identifié », rappelle le psychologue Jean-Luc Aubert dans son ouvrage Les sept piliers de l’éducation. Quels repères donner à nos enfants ? « Tous ces projets rassurent et structurent le groupe. Sans ça, le lendemain peut être un perpétuel point d’interrogation, avec ce qu’il peut avoir d’angoissant. »

Compter les jours, repérer les lieux

Pour commencer, regardez ensemble sur un calendrier la date du départ. Aux plus jeunes, annoncez combien il leur reste de « dodos ». Repérez sur une carte l’endroit où vous allez séjourner. Cherchez sur internet ou dans un catalogue des photos des endroits que vous avez prévus de visiter. Le fait de visualiser le lieu de leurs prochaines vacances va les mettre en confiance. Les plus grands apprécieront que vous les laissiez choisir entre deux musées, entre deux randonnées. Et une fois sur place, ils seront moins tentés d’exprimer un mécontentement.

De plus, si vous devez acheter des vêtements ou du matériel spécifique, pour le camping par exemple, réalisez ces achats en famille. Surtout, laissez-les emporter deux ou trois de leurs livres fétiches et leurs jouets préférés. Ils auront besoin de retrouver un peu de leur univers quand ils dormiront dans une nouvelle chambre.