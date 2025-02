Lèvres sèches ou gercées : que faire ?

Des lèvres sèches et craquelées en hiver. Vous connaissez cette sensation. Rien de plus normal. Le temps froid, mais aussi l’exposition au soleil l’été, a tendance à les assécher. Heureusement, rien de grave. Il est très facile de les traiter à la maison.

Les lèvres gercées sont un problème courant qui peut tous nous concerner, quel que soit notre âge ou notre sexe. Cette sensation de peau sèche, craquelée et parfois même douloureuse sur les lèvres, nous l’avons tous expérimentée. Bien que généralement bénigne, elle peut être inconfortable et inesthétique.

Plusieurs facteurs peuvent contribuer aux lèvres gercées, à commencer par les conditions météorologiques. Le vent froid et sec en hiver, ainsi que le soleil brûlant en été, peuvent assécher les lèvres et les rendre plus vulnérables aux gerçures.

Bien que cela puisse sembler intuitif, surtout chez les enfants, se lécher les lèvres ne fait qu’aggraver la situation. La salive sèche rapidement, emportant l’humidité naturelle des lèvres.

Certains produits cosmétiques, comme les rouges à lèvres et les baumes à lèvres parfumés, peuvent irriter les lèvres et aggraver les gerçures. Des carences en vitamines B et en fer peuvent également y contribuer.

Enfin, certains médicaments comme les antihistaminiques et des problèmes médicaux comme l’eczéma, le psoriasis et le diabète peuvent assécher les lèvres.

Comment réagir ?

Heureusement, il existe plusieurs moyens de traiter les lèvres gercées :

Hydratez-vous régulièrement en buvant beaucoup d’eau ;

Appliquez un baume à lèvres hydratant et protecteur plusieurs fois par jour vous aidera à maintenir l’humidité et à apaiser les lèvres gercées. Choisissez un baume à lèvres sans parfum et hypoallergénique ;

Bien entendu, ne vous léchez pas les lèvres ;

Si vous sortez, utilisez un baume à lèvres assorti d’un filtre UV ;

Assurez-vous de maintenir une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes et céréales complètes pour fournir à votre corps les nutriments dont il a besoin pour maintenir des lèvres saines.

Et si les lèvres saignent ?

Les saignements se produisent lorsque les fissures de vos lèvres se brisent et se transforment en coupures et plaies. Des lèvres gercées non traitées peuvent saigner et provoquer des douleurs et des picotements. Vous pouvez traiter vos saignements grâce avec une pommade spécialement dédiée. Si les saignements sont fréquents et que le traitement à domicile ne vous aide pas, consultez votre professionnel de la santé. Il pourra vous prescrire un traitement plus adapté.