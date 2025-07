Sécheresse oculaire : attention, elle peut s’aggraver en été !

Les personnes souffrant de sécheresse oculaire ressentent une gêne et la sensation désagréable d’avoir du sable dans les yeux. En été, les symptômes peuvent être accentués par plusieurs facteurs. Comment s’en protéger ? Réponses avec le Dr. Paul Bastelica, ophtalmologue à l’Hôpital national des 15-20 (Paris).

Les larmes, composées d’eau et de corps gras, sont étalées sur la surface de l’œil grâce aux battements de paupières. Elles humidifient, nourrissent et agissent comme une barrière protectrice pour la cornée. La sécheresse oculaire, ou syndrome de l’œil sec, survient quand la quantité et/ou la qualité des larmes est insuffisante. Les personnes qui en souffrent ressentent alors des picotements, démangeaisons, sensations de brûlure et de corps étranger dans l’œil…

« La sécheresse oculaire est une pathologie qui fait plus largement partie des troubles de la surface oculaire, soit la conjonctive et la cornée qui sont l’enveloppe protectrice de l’œil. Un dysfonctionnement de l’un ou de plusieurs constituants entraîne un dérèglement de cette surface oculaire dont la conséquence est cette sensation d’œil sec », explique le Dr. Paul Bastelica, ophtalmologue à l’Hôpital national des 15-20 (Paris).

Pourquoi l’été peut-il être un facteur de risque de sécheresse oculaire ?

Les climatiseurs, plus largement utilisés en été et notamment en cas de fortes chaleurs : l’air sec émis par la climatisation peut assécher les yeux et accentuer les symptômes. « En outre, des moisissures peuvent infiltrer les climatiseurs et être rejetés dans l’air, provoquant des réactions comme la sécheresse oculaire. De nombreux patients atteints de troubles de la surface oculaire de sévérité variable, sont vraiment très gênés par les climatiseurs. Il s’agit vraiment de l’un des premiers facteurs aggravants », souligne le spécialiste.

Les pics de pollution qui accompagnent souvent les pics de chaleur : particules fines, gaz irritants sont autant de polluants qui peuvent accentuer une sécheresse oculaire. Ils peuvent aussi altérer la qualité des larmes.

La présence d’allergènes dans l’air et notamment les pollens : « les graminées présentes dans l’air au printemps et au début de l’été peuvent déclencher des symptômes allergiques dont une aggravation de la sécheresse oculaire ».

L’action des UV: « ils agissent sur la surface de l’œil et peuvent exacerber les symptômes ».

Les fumées des feux de forêt: les particules fines, gaz toxiques, composés organiques volatils, cendres et poussières contenus dans les fumées des feux de végétation sont particulièrement agressifs pour l’œil.

« Il est difficile d’affirmer que ces facteurs déclenchent une sécheresse oculaire, mais les patients prédisposés, comme ceux qui présentent des anomalies de la surface oculaire mais qui ne présentent pas de symptômes, peuvent déclencher des symptômes en période estivale », estime le Dr. Paul Bastelica.

Comment, en été, réduire le risque de sécheresse oculaire ?

Pour les personnes à proximité des foyers d’incendies de végétation, le Dr. Bastelica conseille de procéder régulièrement à des lavages oculaires pour nettoyer les éventuels produits toxiques contenus dans les fumées.

« Pour les personnes dont la sécheresse oculaire est connue, je recommande d’avoir toujours avec eux des larmes artificielles afin de lubrifier régulièrement la surface oculaire au cours de la journée. »

Concernant la climatisation, l’ophtalmologue conseille « de baisser l’intensité de la ventilation, de ne pas diriger l’air frais vers les personnes présentes et surtout de bien faire réviser le dispositif avant la période estivale pour éviter que des moisissures soient rejetées dans l’air et viennent se déposer sur la surface oculaire ».

Sans prévention efficace, le risque concerne surtout les formes asymptomatiques de troubles de la surface oculaire. « Les patients nous consultent alors à un stade plus avancé de la maladie. Cela peut alors engendrer des fibroses conjonctivales, des cicatrices sur la surface oculaire qui peuvent être très invalidantes. » En l’absence de soins, la sécheresse peut entraîner une irritation chronique de l’œil et des lésions de la cornée (kératites).

Dans les formes secondaires de la sécheresse oculaire, liée à une maladie notamment, le traitement dépendra de la cause. Si le syndrome de l’œil sec est lié à un médicament, le médecin pourra adapter le traitement.

Le fait de porter des lentilles de contact est-il un facteur de risque ?

« Les lentilles de contact représentent en soit un facteur de risques de troubles de la surface oculaire et donc de sécheresse oculaire », note l’ophtalmologue. En été, le risque de sécheresse oculaire est donc exponentiel pour les porteurs de lentilles de contact. « Une précaution primordiale à prendre au moment de l’été est d’éviter tout contact des lentilles avec l’eau. Les microorganismes présents dans l’eau sont très toxiques pour la surface de l’œil et les lentilles sont des réservoirs pour tous ces microorganismes. Ils peuvent s’accumuler au niveau de la surface oculaire, créer une abrasion et provoquer une infection de la cornée ou de la surface oculaire qui peut être très graves ».