L’hydrocution, qu’est-ce que c’est ?

Pourquoi faut-il entrer progressivement dans l'eau l'été ? Faut-il vraiment attendre trois heures après la fin d'un repas avant de se baigner ? Voici quelques éléments pour comprendre le phénomène d'hydrocution, qui peut conduire à la noyade.

Cette année encore, le nombre de noyades a fortement augmenté au début de la belle saison, dans un contexte de crise sanitaire qui a non seulement privé d’activité physique bon nombre d’entre nous, mais également retardé l’apprentissage de la natation des plus jeunes.

Parmi les « causes secondaires » des noyades, on retrouve l’hydrocution, que l’on appelle également choc thermique. Celui-ci survient lorsque la différence de température entre le corps et l’eau dans laquelle on se plonge est importante. Le contact avec l’eau froide entraîne la diminution réflexe du diamètre des vaisseaux sanguins. Cette vasoconstriction provoque l’augmentation de la pression artérielle et, en parallèle, la diminution du rythme cardiaque. Le cerveau n’est plus correctement irrigué et une perte de conscience peut survenir et provoquer une noyade.

Comment l’éviter ? En entrant très progressivement dans l’eau, surtout si vous venez de passer des heures à lézarder au soleil ou après un effort physique intense. Commencez par vous mouiller les chevilles, la nuque, le visage puis le dos. Autres précautions : évitez de vous plonger brutalement dans l’eau après un repas copieux et arrosé. Inutile en revanche d’attendre trois heures après la fin du repas, comme on l’entend souvent. Soyez en revanche attentif au moindre signe de malaise.

Quels signes doivent alerter ? L’apparition de maux de tête, crampes ou angoisse doivent vous conduire à réagir très vite. Rapprochez-vous de la plage ou du bord de la piscine, et sortez immédiatement de l’eau. De manière générale, évitez les zones de baignades non surveillées ou de vous baigner seul.

Comment réagir ? Si vous êtes témoin d’une hydrocution, évacuez la personne concernée sur la terre ferme, puis prévenez les secours : le Samu (15), les pompiers (18) et les maître-nageurs sauveteurs les plus proches. N’intervenez vous-même que si vous êtes formé aux gestes de premiers secours.