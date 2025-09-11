Generic selectors
L’inquiétante progression d’un champignon résistant dans les hôpitaux européens

11 septembre 2025

Le Candidozyma auris, un champignon résistant aux médicaments antifongiques, se propage rapidement dans des établissements de santé en Europe, déclenchant une alerte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Un champignon résistant aux médicaments se répand à une vitesse alarmante dans les hôpitaux européens, menaçant les patients vulnérables et mettant sous pression les systèmes de santé. Le germe est en effet responsable d’infections fongiques nosocomiales pouvant être mortelles chez les plus fragiles –. C’est ce que révèle la dernière enquête du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui appelle à une action urgente face à cette menace croissante.

4 000 cas en 10 ans

Candidozyma auris a été identifié pour la première fois en 2009. Il s’est depuis diffusé dans de nombreux pays, dont la France. Il est considéré par l’Organisation mondiale de la santé comme un agent pathogène prioritaire critique. Il possède en effet une capacité à persister sur différentes surfaces et équipements médicaux et à se propager entre les patients. Ce qui le rend particulièrement difficile à contrôler.

Entre 2013 et 2023, les pays de l’UE/EEE ont signalé plus de 4 000 cas. Mais c’est l’accélération récente qui inquiète particulièrement les experts, avec 1 346 cas signalés par 18 pays pour la seule année 2023.

Cinq pays européens – l’Espagne, la Grèce, l’Italie, la Roumanie et l’Allemagne – concentrent la majorité des cas détectés au cours de la dernière décennie.

Malgré cette augmentation, seuls 17 des 36 pays participants à l’enquête disposent actuellement d’un système national de surveillance pour le C. auris. « Sans surveillance systématique et déclaration obligatoire, l’ampleur réelle du problème est probablement sous-estimée », avertit l’ECDC.

Malgré ce tableau préoccupant, les experts soulignent qu’il est encore possible d’agir efficacement. « Ce n’est pas inévitable, affirment-ils. Une détection précoce et un contrôle rapide et coordonné des infections peuvent encore prévenir une transmission plus large. »

  • Source : ECDC

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Dorothée Duchemin

