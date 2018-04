Une nouvelle étude publiée dans Journal of Pediatrics montre qu’une obésité infantile peut être responsable de sérieux dommages hépatiques. Ainsi, les enfants avec un fort tour de taille à l’âge de 3 ans auraient plus de risque de présenter quelques années plus tard des marqueurs de stéatose hépatique non alcoolique. Une affection due à l’accumulation de graisses dans le foie.

Selon des chercheurs de l’Université de Columbia (New York), « nombre de parents savent que l’obésité peut conduire au diabète de type 2, mais peu prennent conscience qu’elle peut aussi mener à une maladie hépatique grave. » Ainsi alertent-ils sur la survenue de cas de stéatose hépatique non alcoolique chez des enfants obèses.

En fait, cette pathologie survient lorsque de la graisse s’accumule dans le foie, déclenchant ainsi une réponse inflammatoire. « Alors que la maladie est généralement asymptomatique, sa progression peut aller jusqu’à la cirrhose et, dans certains cas, au cancer du foie. »

Prévenir dès l’enfance

En mesurant les niveaux sanguins d’une enzyme appelé ALT – et dont les taux élevés marquent des lésions hépatiques comme la stéatose hépatique non alcoolique – ils ont observé que les enfants de 3 ans présentant un fort tour de taille avaient plus de risque d’avoir des taux élevés d’ALT à 8 ans.

De quoi inquiéter les auteurs. « De nombreux cliniciens mesurent les taux d’ALT chez les enfants à risque vers 10 ans. Mais nos résultats soulignent l’importance d’agir plus tôt dans la vie pour prévenir la prise de poids et l’inflammation du foie », expliquent-ils. « La meilleure façon pour les enfants et les adultes de combattre la stéatose hépatique est de perdre du poids en consommant moins d’aliments transformés et en pratiquant régulièrement une activité physique. »