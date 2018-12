Lombalgie : chassez le mal de dos !

Comme le mal de ventre et de tête, on associe souvent le mal de dos à des douleurs bénignes du quotidien. Pourtant, la moitié des Français souffre de lombalgie qui peut fragiliser le bien-être lorsqu’elle devient chronique…

Moultes questions se posent lorsque le diagnostic de la lombalgie tombe. Dans son ouvrage Le dos en compote, et si on arrêtait d’avoir mal ?, Aline Perraudin détaille l’origine multifactorielle du mal de dos*, et donc la diversité des prises en charge proposées.

Dans une description précise de l’anatomie, la journaliste interroge l’impact de la bipédie dans la survenue d’une lombalgie, en lien direct avec la charge verticale que le squelette humain porte et supporte chaque jour. Au fil des pages, on apprend aussi l’intérêt du mouvement dans la protection du dos, avec un point d’honneur sur les bénéfices de la marche et un procès musclé contre la sédentarité. Une échelle vous dira quel actif vous êtes en fonction du nombre de pas que vous faites chaque jour !

Contre les idées reçues…

La journaliste tord aussi le cou aux idées reçues sur le mal de dos. Des exemples ? Non, à lui-seul, l’âge n’explique pas le mal de dos. Non se priver de médicaments antalgiques pour jauger la douleur point par point et adapter ses mouvements en fonction n’est pas une bonne solution pour guérir.

Malgré le temps qui passe, une bonne hygiène de vie (équilibre dans l’assiette et activité physique régulière et adaptée) vient renforcer votre charpente musculo-squelettique et vos ligaments. Des exercices simples pour muscler le dos sont aussi décrits.

Autre conseil, « arrêtez de croire que votre dos est fragile ! » Malgré les apparences, le dos des patients atteints de lombalgie reste costaud et résistant. Aline Perraudin prône l’efficacité de « l’autosuggestion positive ». En vous répétant chaque jour que votre dos est solide, vous serez plus confiant et plus apte à vous mettre en mouvement, le meilleur remède contre la lombalgie.

Les thérapies, médicamenteuses ou non ?

Paracétamol, anti-inflammatoires non stéroïdiens, opioïdes, myorelaxants… le mode d’action de tout l’arsenal thérapeutique est décrit. Aline Perraudin fait aussi le tour des approches naturelles pour se décentrer de la douleur telle que la méditation de pleine conscience, la sophrologie ou encore l’hypnose. Enfin, l’auteur nous éclaire sur les différentes approches que sont la kinésithérapie, l’ostéopathie et la chiropraxie… !

Un livre bienvenu alors que le mal de dos constitue aujourd’hui le second motif de consultation chez le médecin généraliste. Comme le souligne Aline Perraudin, « pour aller mieux, il ne faut pas rester passif ».

A noter : la lombalgie chronique est considérée comme un trouble musculo-squelettique.

*seule la lombalgie est prise en compte. L’arthrose, la hernie discale, l’ostéoporose, les maladies rhumatismales ne sont pas traitées