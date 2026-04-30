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L’orgasme par la pensée, mythe ou réalité ?

30 avril 2026

Chez la femme comme chez l’homme, l’orgasme apparaît généralement induit par une stimulation de zones érogènes. Mais en matière de sexualité, la pensée occupe également une place majeure. Au point de déclencher directement la jouissance ?

Bien sûr, l’orgasme répond à une excitation multi-sensorielle, tactile, sur fond de lâcher-prise total.

Il pourrait aussi être atteint par la seule force de la pensée, comme le rapporte une poignée d’études scientifiques. A l’image de médecins tchèques de l’université de Prague qui, en 2022, ont publié le cas d’une femme de 33 ans qui présentait la capacité d’atteindre l’orgasme – et même de contrôler sa durée – sans stimulation génitale ! Son secret ? Elle suivait depuis quelques années un entrainement de méditation tantrique.

Savoir-faire

Induire la jouissance par la pensée nécessiterait ainsi une forme de savoir-faire et donc d’entraînement. Bien sûr, le point de départ reste le désir. Mais il est également question d’une maîtrise de son plaisir, afin qu’il soit graduel. Sans oublier une forme d’ouverture d’esprit tout de même nécessaire pour associer le plaisir sexuel à l’activité cérébrale plus que physique.

Déclencher la cascade hormonale

Sur le plan physiologique, l’excitation par la pensée s’accompagne également de modifications neurochimiques et endocriniennes qui caractérisent l’état de plaisir. Au point d’être en capacité de déclencher la cascade hormonale qui précède l’orgasme. A commencer par la prolactine dont le taux semble constituer un marqueur de la satisfaction sexuelle, sans oublier la dopamine et l’ocytocine.

Gérer le lâcher-prise

Tout se joue donc dans plusieurs régions de notre cerveau, de l’insula, siège des sensations liées à l’ébullition et à l’euphorie, au cortex singulaire antérieur qui participe lui à la focalisation sur le plaisir et l’anticipation. Sans oublier, l’hypothalamus qui déclenche les hormones responsables de l’érection et de la lubrification et encore l’amygdale cérébrale : elle commande cette baisse de l’attention et de la vigilance. Le fameux lâcher-prise…

  • Source : Levin R, and Meston, C. Nipple/breast stimulation and sexual arousal in young men and women. J Sex Med 2006;3:450–454 - Pfaus JG, Tsarski K. A Case of Female Orgasm Without Genital Stimulation. Sex Med. 2022 Apr;10(2):100496. - « Sexe & cerveau, Et si tout se passait dans la tête », Sébastien Bohler, Aubanel Sciences

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

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