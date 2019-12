Le Nutri-Score peine à s’imposer sur les produits destinés aux enfants. C’est ce que dénonce l’association de consommateurs UFC Que Choisir. Car si ce score – destiné à évaluer les qualités nutritionnelles d’un produit – était affiché, de nombreux parents y réfléchiraient à 2 fois avant d’acheter ces aliments. Voici pourquoi.

Avec près d’un enfant sur cinq touché par l’obésité ou le surpoids, il est indispensable de faire toute la transparence sur la composition nutritionnelle des aliments. Pourtant, alors qu’il existe depuis 2 ans, le Nutri-Score n’est présent que sur 5 % des produits.

C’est donc pour faire la lumière sur les caractéristiques nutritionnelles des aliments industriels destinés aux enfants que l’UFC-Que Choisir a calculé le Nutri-Score d’une trentaine d’aliments. Et les résultats sont catastrophiques.

Des céréales peu fréquentables

Pour le petit déjeuner, à l’exception des céréales « Nesquik au blé complet » de Nestlé (notée Nutri-Score « B » vert clair), les produits phares que propose l’industrie alimentaire pour le goûter se révèlent trop caloriques. Les céréales « Chocapic » et « Lion » de Nestlé et « Coco Pops » de Kellogg’s sont ainsi notées « C ».

« Et la majorité des produits du petit déjeuner (biscuits pour petit déjeuner Prince de LU-Mondelez, céréales Frosties et Trésor de Kellogg’s) écope d’un « D », soit le même score qu’un croissant au beurre », alerte l’association de consommateurs. « Mais ce sont les « BN p’tit dèj » qui reçoivent la plus mauvaise note avec un Nutri-Score « E » équivalent à celui des gaufres fourrées au sucre ! »

Les calories du goûter

Donner un goûter équilibré avec des aliments industriels, mission impossible ? A coup sûr. Certes les compotes « St Mamet » et « Pom’potes » sont classées Nutri-Score « A ». « Mais si l’on cherche des aliments plus consistants pour « caler » les enfants, aucun produit de notre échantillon n’est à recommander pour une consommation quotidienne », continue l’UFC Que Chosir. « Le score « D » – soit l’équivalent d’un beignet fourré au chocolat – est ainsi attribué au gâteau « Lulu l’ourson au chocolat », aux biscuits « Prince » de Lu-Mondelez, au gâteau « Savane au chocolat » de Brossard, ainsi qu’aux barres céréalières « Chocapic » et « Nesquik » de Nestlé. »

« Les bonnets d’âne sont décernés aux crêpes fourrées au chocolat « Whaou », aux barres « Prince », aux « Dinosaurus » de Lotus, aux « Pépitos pockitos » au chocolat de Lu-Mondelez qui reçoivent un « E ». Les Pépitos se révèlent particulièrement caloriques car le sucre et les matières grasses représentent deux tiers de leur poids ! »

L’UFC Que Chosir rappelle en outre que le Nutri-Score permet de faire comprendre en un clin d’œil la mauvaise qualité nutritionnelle de tel ou tel aliment. Cet étiquetage n’étant qu’optionnel, elle a lancé en mai dernier une initiative citoyenne européenne pour obliger les instances européennes à rendre cet affichage obligatoire dans toute l’Union.