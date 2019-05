Maisons de retraite médicalisées : des courts séjours au service des proches

Accompagner un proche malade au quotidien peut être épuisant. Les aidants ont besoin de répit. Les courts séjours en maison de retraite médicalisée peuvent répondre à ce besoin ponctuel.

La France compte 11 millions d’aidants et 75% d’entre eux expriment un stress, un surmenage lié à l’accompagnement de leur proche malade. La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (promulguée le 28 décembre 2015), reconnaît leur rôle essentiel et instaure un « droit au répit ». Dans ce cadre, les courts séjours en maison de retraite médicalisée, pourtant peu connus, proposent des fenêtres de repos pour la famille ou les équipes à domicile en charge de l’accompagnement de la personne âgée. Autre atout, cette forme de séjour, allant de 48h à plusieurs mois, favorise le maintien de l’autonomie des personnes âgées fragiles, grâce à une continuité des soins.

Une réponse à des besoins variés

Le court séjour en maison de retraite apporte des solutions à la fois aux aînés fragiles et à leurs proches, parfois pour faire face à des situations d’urgence. Il permet aux aidants de se reposer ou simplement de partir en vacances, sachant leur proche en sécurité. C’est également une solution après une hospitalisation, pour se remettre d’un épisode aigu ou consolider les bénéfices d’une convalescence. Les aînés fragiles peuvent ainsi prendre le temps nécessaire pour reprendre des forces et gagner en autonomie avant un retour à domicile. Le séjour temporaire peut également être l’occasion d’une préparation progressive avant une entrée définitive en maison de retraite.

Une continuité des soins et de l’accompagnement

Durant un court séjour, la personne accueillie bénéficie de l’expertise de l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement choisi, parmi lesquels un médecin coordinateur, un psychologue, un kinésithérapeute, un ergothérapeute… En relation étroite avec le médecin traitant et la famille ou l’aidant, un plan de soins sur-mesure lui est proposé, avec l’objectif de préserver ses capacités cognitives et fonctionnelles.

En amont, le directeur de l’établissement ou un membre de l’équipe soignante peut venir rencontrer l’aîné à son domicile, pour connaître son environnement et mieux évaluer ses besoins. Les proches sont invités à visiter l’établissement, rencontrer les équipes et participer à l’élaboration du plan de soins. Les animations leur sont ouvertes et ils sont les bienvenus pour venir partager un déjeuner avec leur proche lorsqu’ils le souhaitent.

« Le court séjour en maison de retraite médicalisée est un accueil ponctuel sur mesure, simple et flexible, avec une expertise particulière pour répondre à différents besoins. Il permet une continuité des soins, en lien avec les médecins traitants, qui continuent de suivre leurs patients au sein des établissements », précise le Dr Paul-Émile Haÿ, directeur médical Seniors France chez Korian.

Avec un réseau de près de 400 établissements en France, Korian propose l’ensemble des solutions de soins et d’accompagnement aux seniors : maisons de retraite médicalisées, résidences services et colocations, services à domicile et cliniques spécialisées. Pour plus d’informations : www.korian.fr