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Maladie cœliaque : le gluten se transmet-il par un baiser ?

08 avril 2026

Pour les personnes atteintes de maladie cœliaque, la crainte d'une exposition accidentelle au gluten peut s'étendre bien au-delà de l'assiette — jusque dans l'intimité, au moment d’un baiser. Mais une étude apporte des résultats rassurants : si le gluten peut effectivement être transféré par la salive, la quantité transmise reste généralement trop faible pour représenter un danger.

La maladie cœliaque est une maladie auto-immune qui touche environ 1 % de la population. Chez les personnes concernées, l’ingestion de gluten — une protéine que l’on retrouve dans le blé, le sigle et l’orge — provoque des lésions de l’intestin et de nombreux symptômes digestifs (diarrhée chronique, douleurs abdominales, ballonnements associés à des flatulences…). Un régime strict sans gluten à vie est donc indispensable.

Des études ont montré que cette vigilance permanente peut engendrer anxiété et évitement social, notamment dans le contexte des relations amoureuses. Pour les personnes concernées, une question se pose : peut-on ingérer du gluten en embrassant une personne qui en a mangé récemment ?

Le transfert de gluten par le baiser ?

Des chercheurs ont donc mené une étude quantifiant précisément l’exposition au gluten lors d’un baiser. Dix couples ont participé, chacun composé d’une personne intolérante au gluten et d’un partenaire « non cœliaque ». Ce dernier devait manger 10 crackers salés, puis embrasser l’être aimé. Deux scénarios ont été testés :

  • attendre 5 minutes avant de s’embrasser ;
  • boire un verre d’eau juste après avoir mangé, puis s’embrasser.

Résultat du premier scénario : 90 % des échantillons de salive contenaient moins de 20 parties par million (ppm) de gluten, le seuil considéré comme sûr.

Résultat du second : aucun échantillon de salive n’a dépassé 20 ppm lorsque le partenaire non cœliaque a bu de l’eau avant le baiser. En fait, deux tiers des échantillons ne contenaient aucune trace détectable de gluten (moins de 5 ppm).

La conclusion est claire : si cette question vous taraude, boire un simple verre d’eau après avoir consommé du gluten suffit à éliminer la moindre trace de gluten avant un baiser.

  • Source : American Gastroenterological Association

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

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