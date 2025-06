Maladie cœliaque : un test sanguin révolutionnaire pour diagnostiquer l’intolérance au gluten

Une innovation australienne pourrait transformer la vie de millions de personnes souffrant de maladie cœliaque en supprimant l'obligation de consommer du gluten pendant des semaines pour obtenir un diagnostic. On vous dit tout.

La maladie cœliaque (ou intolérance au gluten) touche de 1 à 2 % de la population en Europe. Elle résulte d’une réaction immunitaire à cette protéine présente dans le blé, le seigle et l’orge. Pourtant, jusqu’à 80 % des cas seraient non diagnostiqués, « car le chemin vers le diagnostic est difficile et parfois invalidant », explique le Pr Jason Tye-Din, gastro-entérologue au Royal Melbourne Hospital et qui dirige le laboratoire de recherche sur la maladie cœliaque à l’Institut Walter et Eliza Hall (WEHI).

En effet, imaginez devoir manger quelque chose qui vous rend malade, juste pour confirmer ce qui vous fait souffrir. C’est pourtant la réalité que vivent les personnes suspectées d’avoir la maladie cœliaque. Pour obtenir un diagnostic fiable, elles doivent en effet consommer de grandes quantités de gluten pendant plusieurs semaines, provoquant délibérément leurs symptômes. Puis des tests sérologiques recherchant la présence d’anticorps dans le sang sont réalisés.

Cette épreuve pourrait bientôt appartenir au passé grâce à une découverte d’une équipe du WEHI. Pour comprendre l’innovation de ce test, il faut remonter à 2019. Les chercheurs avaient observé que chez les personnes atteintes de maladie cœliaque, un marqueur immunitaire appelé interleukine 2 (IL-2) augmentait rapidement dans le sang après la consommation de protéine.

La question cruciale était donc de savoir si ce signal critique, preuve de l’intolérance au gluten, pouvait être exploité même sans consommation de gluten.

Les scientifiques ont ainsi mis au point un test de « provocation au gluten en tube ». En clair, durant une journée ils ont mélangé des échantillons de sang avec du gluten directement en laboratoire, reproduisant la réaction immunitaire sans que le patient n’ait besoin d’ingérer la protéine.

Des résultats prometteurs

L’étude, publiée dans la revue Gastroenterology, a testé 181 volontaires, incluant des personnes avec une maladie cœliaque traitée, non traitée ainsi que des témoins sains. Les résultats sont impressionnants : une sensibilité (c’est-à-dire la probabilité d’être testé positif lorsqu’on est malade) de 90 % et une spécificité (la probabilité d’être testé négatif lorsqu’on n’est pas malade) de 97 %.

« Comme observé précédemment, le signal IL-2 n’a augmenté que chez les volontaires atteints de la maladie cœliaque, démontrant que la réponse immunitaire au gluten peut être détectée dans un tube, lancent les auteurs. Cette avancée pourrait épargner aux patients le processus diagnostique exténuant. »

En vue d’une potentielle mise sur le marché, les chercheurs collaborent avec Novoviah Pharmaceuticals pour confirmer la précision du test en conditions réelles.