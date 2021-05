Maladie d’Alzheimer : le régime méditerranéen protège le cerveau ?

Les effets de l’alimentation sur notre santé sont multiples mais pas encore tous bien connus. Une nouvelle étude confirme l’intérêt d’un régime méditerranéen sur le cerveau, et notamment son effet protecteur contre la maladie d’Alzheimer.

Suivre un régime essentiellement composé de poisson, de fruits et légumes et d’huile d’olive pourrait réduire le risque de développer la maladie d’Alzheimer et tout autre trouble cognitif lié à l’âge. Plus précisément, une équipe du Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen à Bonn, en Allemagne, s’est notamment penché sur l’impact du régime méditerranéen sur la formation des plaques amyloïdes. Celles-ci se développent de façon anormale chez les patients souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Pour le démontrer, ils ont suivi 521 participants qui ont répondu à un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires. Leurs capacités cognitives ont été évaluées en parallèle via un test établi pour estimer l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Il permet d’analyser les fonctions du langage, de la mémoire et la fonction exécutive. Tous les participants ont en outre été soumis à des scanners cérébraux afin de déterminer le volume de leur cerveau. Et des bio-marqueurs des plaques amyloïdes et de la protéine Tau ont aussi été mesurés grâce à des prélèvements du liquide cérébrospinal.

Le cerveau vieillit moins vite

Les chercheurs ont constaté que les participants ayant des habitudes alimentaires éloignées du régime méditerranéen étaient ceux qui présentaient des niveaux de plaques amyloïdes et de protéine Tau les plus élevés. Ce sont aussi ces personnes qui réussissaient le moins bien aux tests de mémoire. Et globalement, plus les participants étaient éloignés du régime méditerranéen sur l’échelle d’évaluation alimentaire utilisée par les chercheurs, plus leur cerveau vieillissait rapidement.

Si les mécanismes de ce lien n’ont pas encore pu être établis, les scientifiques conseillent de consommer un maximum d’aliments constituant le régime méditerranéen afin de réduire le risque de développer la maladie d’Alzheimer.